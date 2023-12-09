Bloomberg узнал об уходе из Apple дизайнера iPhone

Apple покинет отвечавший за дизайн iPhone, AppleWatch и AirPods руководитель Танг Тан. Пару дней назад стало известно об уходе еще одного высокопоставленного сотрудника Стива Хоттелинга, он курировал разработку сенсоров и Face ID.

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Компанию Apple в феврале покинет исполнительный директор, отвечающий за дизайн продуктов, Танг Тан, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что Тан находится в подчинении старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса, и в связи с уходом Тана произойдет перераспределение обязанностей: несколько его заместителей, а также заместителей Тернуса, получат новые должности.

Например, глава разработки дизайна продуктов iPhone Ричард Динь, который подчинялся Тану, теперь будет в непосредственном подчинении Тернуса. Отвечающая за разработку аппаратного обеспечения для Mac teams Кейт Бержерон также будет отвечать за дизайн AppleWatch. Вопросы дизайна аксессуаров и акустических устройств (в частности, AirPods) будет курироват Мэтью Костелло, который раньше занимался проектами наушников Beats и умной колонки HomePod.

Источники Bloomberg отметили, что новость об уходе Тана стала ударом и что он «принял важные решения относительно наиболее важных продуктов Apple». При разработке дизайна продукции происходит взаимодействие с группами промышленного дизайна и эксплуатации, и команда Тана строго контролировала вопросы внешнего вида и конструкции устройств.

Агентство отмечает, что за два дня это второе сообщение об уходе высокопоставленного сотрудника Apple. Ранее стало известно, что компанию покинет Стив Хоттелинг — старший исполнительный директор, курировавший разработку технологий сенсорных экранов, датчиков здоровья и интерфейса Face ID. Он подчинялся другому старшему вице-президенту компании, по аппаратным технологиям, Джонни Сроуджи.

Собеседники Bloomberg в Apple назвали Хоттелинга, проработавшего в компании два десятка лет, «блестящим» сотрудником и «драйвером» инноваций. Обязанности уходящего сотрудника поделят между подчиненными Сроуджи.