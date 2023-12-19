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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал, как Apple решила избежать запрета «умных» часов в США

Bloomberg: Apple изменит технологию для Apple Watch Series 9 и Ultra 2
Apple AAPL Купить
Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press
Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press

Американская компания Apple за несколько дней до запрета продаж смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США решила внести изменения в алгоритмы устройств, которые измеряют уровень кислорода в крови пользователя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Именно эта функция, по утверждению медицинской технологической компании Masimo Corp., нарушает ее патент. По словам собеседников агентства, сейчас инженеры Apple корректируют технологию определения уровень кислорода в крови и представления данных пользователю. 

Как отмечает Bloomberg, продукция Apple и ранее запрещалась в некоторых странах из-за юридических споров, однако теперь ограничение впервые ударит по компании на внутреннем рынке — в США. Без вето Белого дома запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2, введенный Комиссией по международной торговле, вступит в силу 25 декабря.

Apple также начала прорабатывать целый ряд юридических и технических мер на случай введения запрета. Компания разослала по своим розничным точкам новые вывески, рекламирующие Apple Watch, без фотографий Series 9 и Ultra 2.

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Фото:Yves Herman / Reuters

Производитель планирует прекратить онлайн-продажу часов 21 декабря, а затем изъять их из примерно 270 розничных магазинов к 24 декабря.

Как отмечает Bloomberg, Apple рассчитывает, что изменений в алгоритме будет достаточно, чтобы модели Series 9 и Ultra 2 вернулись на полки магазинов, однако в основе спора лежит патент, который требует более сложной аппаратной перестройки, в том числе, изменения того, как свет излучается на кожу для измерения количества кислорода в крови человека.

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В Masimo заявили агентству, что коррекции программного обеспечения будет недостаточно для разрешения спора.

Теги
Apple технология патент продажи США смарт-часы запрет
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