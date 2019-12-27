Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 12:56
Еврокомиссия согласовала отделение оператора ГТС от «Нафтогаза» Политика, 14:17 Трутнев попросил Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга Политика, 14:04 ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговой Финансы, 14:03 В России заступил на боевое дежурство первый полк с комплексом «Авангард» Политика, 14:01 Россельхозбанк провел тест-драйв программы «Экспортный акселератор» Пресс-релиз, 13:56 Какие квартиры продаются со скидками и почему Партнерский материал, 13:55 YouTube упростил редактуру видео по жалобам от правообладателей Технологии и медиа, 13:55 Шашлык с гвоздикой: как заманить посетителей в ресторан — дайджест СМИ Pro, 13:55 В Росавиации сообщили об отсутствии Fokker-100 у российских авиакомпаний Общество, 13:48 Аэрофлот добавил Ижевск в программу «Деловой проездной» Пресс-релиз, 13:40 Мосэкомониторинг рассчитал экоэффект московских центральных диаметров Пресс-релиз, 13:39 Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест РБК и Билайн, 13:26 Почему больше 3 тыс. криптовалют может обесцениться Крипто, 13:25 Москвичи стали больше гулять и меньше болеть на фоне теплой погоды Бизнес, 13:19
Технологии и медиа ,  
0 
YouTube упростил редактуру видео по жалобам от правообладателей
Чтобы избавиться от претензий правообладателей, из-за которых видео может быть заблокировано или лишено монетизации, автор может вырезать спорные фрагменты уже загруженного ролика. Теперь это можно будет делать автоматически
Фото: Gregor Fischer / DPA / Global Look Press

Сервис YouTube представил новый инструмент, который позволяет автоматически обрезать уже загруженное видео после получения претензий правообладателей. Таким образом пользователь может избежать блокировки или удаления видео.

Инструмент доступен на странице сведений об авторских правах на видео. Сервис сам показывает, с какого момента в видео начинается спорный контент и где заканчивается. Если претензии затрагивают аудиодорожку, то ее можно отключить. На странице «Видео» появился новый фильтр, с его помощью можно посмотреть все видео, на которые поступили жалобы правообладателей.

После обрезки спорного фрагмента претензии правообладателей снимаются, а монетизация роликов (отчисления за показ рекламы) сохраняется.

Систему подачи жалоб на видео YouTube поменял в июле 2019 года. Тогда сервис разрешил удалять целиком видео, на которое была подана жалоба, не целиком, а лишь его отдельные фрагменты. Правообладателей, в свою очередь, обязали указывать точные временные промежутки в видео, где были нарушены авторские права. После этого пользователи получили возможность не удалять все видео целиком, но поиском нарушающего права контента по видео должны были заниматься сами.

YouTube пообещал удалять видео за оскорбления и скрытые угрозы
Технологии и медиа

Ранее в декабре YouTube объявил об ужесточении правил публикации видео. Сервис пообещал удалять контент, который содержит не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы в чей-то адрес. YouTube также объявил о планах блокировать оскорбительный контент, к примеру дискриминирующий кого-либо на основании расы, пола или сексуальной ориентации.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: YouTube, видео, правообладатели
Материалы по теме
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Технологии и медиа
YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия
Технологии и медиа
YouTube пообещал удалять видео за оскорбления и скрытые угрозы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter