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YouTube пообещал удалять видео за оскорбления и скрытые угрозы
Видеохостинг объявил об ужесточении борьбы с угрозами, преследованием и оскорблениями в публикациях. Нарушителей обещают лишить возможности зарабатывать на своем канале или вовсе закрыть его
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Фото: Jean Chung / Bloomberg

Видеохостинг YouTube ужесточил правила публикации, пообещав удалять контент, содержащий не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы в чей-либо адрес. Если ранее недопустимым считалось напрямую угрожать убийством или насилием, то теперь под запрет попадает и имитация насилия, например замена лица жертвы в видеоигре лицом конкретного человека, или намеки на него — нельзя ругать кого-то, размахивая ножом или пистолетом.

Одновременно ужесточен запрет на использование унижающей лексики.

«Мы больше не будем разрешать контент, злонамеренно оскорбляющий кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации», — пояснил вице-президент YouTube Мэтт Халприн (видеосервис принадлежит Google).

В сообщении в официальном блоге видеохостинга отмечается, что эти правила будут действовать в отношении всех. Но из правил по-прежнему будут возможны исключения, к которым в YouTube причисляют, например, видео сатирического характера или иные публикации, предназначенные для образовательных, научных или художественных целей. «Это принимается во внимание, но это не дает карт-бланш оскорблять кого-либо», — отмечают в YouTube.

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Необходимость перемен в YouTube объяснили тем, что оскорбления и домогательства вредят не только жертвам, но и всем пользователям, лишая людей желания общаться друг с другом и обмениваться мнениями. «Мы хотим лучше защитить право членов сообщества чувствовать себя на YouTube, как дома», — говорится в сообщении компании.

В связи с этим в YouTube намерены жестче подходить к удалению оскорбительных комментариев, а также наказывать авторов в случаях, когда каждая из их публикаций формально не пересекает установленных красных линий, однако их совокупность свидетельствует о преследовании. Уличенные в таких действиях каналы будут исключаться из партнерской программы YouTube, что лишит их возможности зарабатывать здесь.

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Халприн также предупредил, что YouTube может удалять содержимое каналов, замеченных в повторяющихся нарушениях, блокировать их временно или полностью удалять.

Усиливать меры воздействия на нарушителей в YouTube обещают постепенно. Нарушающие новые запреты видео уже могут быть удалены, однако разместившие их каналы блокированы пока не будут.

Автор: Евгений Калюков
Теги: YouTube, оскорбления, социальные сети
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