YouTube пообещал удалять видео за оскорбления и скрытые угрозы

Видеохостинг объявил об ужесточении борьбы с угрозами, преследованием и оскорблениями в публикациях. Нарушителей обещают лишить возможности зарабатывать на своем канале или вовсе закрыть его

Фото: Jean Chung / Bloomberg

Видеохостинг YouTube ужесточил правила публикации, пообещав удалять контент, содержащий не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы в чей-либо адрес. Если ранее недопустимым считалось напрямую угрожать убийством или насилием, то теперь под запрет попадает и имитация насилия, например замена лица жертвы в видеоигре лицом конкретного человека, или намеки на него — нельзя ругать кого-то, размахивая ножом или пистолетом.

Одновременно ужесточен запрет на использование унижающей лексики.

«Мы больше не будем разрешать контент, злонамеренно оскорбляющий кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации», — пояснил вице-президент YouTube Мэтт Халприн (видеосервис принадлежит Google).

В сообщении в официальном блоге видеохостинга отмечается, что эти правила будут действовать в отношении всех. Но из правил по-прежнему будут возможны исключения, к которым в YouTube причисляют, например, видео сатирического характера или иные публикации, предназначенные для образовательных, научных или художественных целей. «Это принимается во внимание, но это не дает карт-бланш оскорблять кого-либо», — отмечают в YouTube.