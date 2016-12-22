«МегаФон» полностью сменит состав совета директоров

Газпромбанк, ставший осенью владельцем 19% «МегаФона», выдвинул двух кандидатов в совет директоров сотового оператора. Крупнейший акционер оператора USM Group полностью поменял своих представителей в совете

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров «МегаФона» утвердил список кандидатов в новый состав совета. Согласно сообщению компании, в список не вошел ни один из действующих членов совета директоров.

Газпромбанк выдвинул двух кандидатов в совет директоров «МегаФона», говорится в поступившем в РБК сообщении оператора. Это гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк и начальника департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков.

Еще пять кандидатов в совет выдвинул основной акционер оператора USM Group (владеет 56,32% «МегаФона»). Это руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами ООО «ЮэСэМ Менеджмент» Максим Анипкин, замгендиректора по экономике и финансам этой компании Евгений Быстрых, ее директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков и управляющий директор и руководитель инвестиционно-аналитической дирекции Павел Каплун, а также управляющий директор по стратегии и организационному развитию «МегаФона» Наталья Чумаченко.​

Два кандидата выдвинуты в совет как независимые директора: основатель и председатель совета директоров финской компании 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен, а также гендиректор Nortal Oy и коммерческий директор Nortal AS Харри Ээрик Копонен.

Совет директоров «МегаФона» состоит из девяти членов. Внеочередное собрание акционеров для избрания совета директоров назначено на 19 января.

31 октября один из старейших акционеров «МегаФона», шведская Telia Company, объявила о продаже 19% ​акций оператора Газпромбанку. Одна акция компании в рамках сделки была оценена в 514 руб., что было на 10% ниже котировок оператора на момент сделки на Московской бирже. Стоимость всего пакета составила 60,4 млрд руб. ​Газпромбанк профинансирует сделку из собственных средств.

Газпромбанк объяснил приобретение доли в «МегаФоне» тем, что «позитивно оценивает потенциал роста стоимости» оператора «как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе» и ожидает дальнейшего усиления его рыночных позиций. Среди возможных точек роста новый акционер называл «развитие банковских продуктов» с помощью оператора.

Комментируя сделку, игроки рынка тогда выражали сомнение в том, что Газпромбанк будет стратегическим инвестором для «МегаФона». Эксперты и участники рынка были уверены, что у доли банка в итоге будет другой владелец.

В действующий совет директоров «МегаФона» входят акционеры USM Ардаван Мошири и Иван Стрешинский. Нынешний состав предложенных кандидатов выглядит менее статусным, отметил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Однако он не связывает это с появлением Гезпромбанка в составе акционеров оператора. «Весной «МегаФон» принял новую стратегию. Возможно, основной акционер посчитал, что для контроля ее исполнения не нужно привлекать команду верхнего уровня», — отметил Либин.

Представитель USM сообщил, что одной из основных целей текущего состава совета директоров «МегаФона» была разработка новой долгосрочной стратегии компании. Обновленный состав совета сфокусируется на ее реализации и повышении операционной эффективности, исходя из этих целей были подобраны кандидаты от USM, отметил он. «Несмотря на молодость, новые члены совета директоров обладают богатым опытом, давно участвуют в управлении «МегаФоном» и хорошо знакомы с бизнесом компании. Их свежий взгляд и глубокая вовлеченность в работу компании смогут придать дополнительный импульс ее развитию», — сообщил представитель USM.