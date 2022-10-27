Аналитики назвали «женские» и «мужские» улицы Москвы

Остоженка и Волхонка стали самыми «женскими» улицами по трафику в Москве, тогда как мужчины чаще всего перемещаются по МКАД. К такому выводу пришли исследователи AdMetrix, проанализировав аудиторию наружных рекламных конструкций

Вид на улицу Волхонка (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Исследовательская компания AdMetrix совместно с МТС изучила специфику передвижения москвичей по улицам столицы. Данные мобильного оператора были использованы для изучения трафика на улицах, где расположены рекламные конструкции оператора наружной рекламы Russ Outdoor. По данным AdMetrix за август 2022 года, Russ Outdoor был крупнейшим оператором наружной рекламы в Москве с долей рынка 78%.

Исследование показало, что женщины в основном находятся в центре. Улицами, по которым чаще всего передвигаются женщины, оказались Остоженка (доля женщин от общей аудитории наружной рекламы на этих улицах — 56%), Волхонка и Шаболовка (по 55%). Также больше женщин, чем мужчин, на Большой Дмитровке и площади Пречистенские Ворота (по 54%).

Но в среднем по Москве доля мужчин в аудитории наружной рекламы больше, чем женщин — 56%. Самой «мужской» улицей, по данным исследования, стала МКАД: там доля мужчин от общего трафика достигает 66%. Далее в топ-5 следуют улица Генерала Дорохова (65%), Верхние Поля (64%), Щелковское шоссе (63%) и улица Сталеваров (62%).

Как считали Проект AdMetrix по профилированию аудитории конструкций наружной рекламы составлен на основании анализа больших данных МТС. При подсчетах учитываются такие параметры, как пол, возрастные группы и уровень дохода. Все данные обезличены. Характеристики рекламных аудиторий собираются на основе геоданных, профиля потребления интернет-трафика, типов используемых абонентских устройств, круга общения, покупок и так далее, а затем проходят несколько уровней проверки с помощью технологий больших данных.

Исследуя московские улицы с точки зрения так называемого показателя opportunity to see — то есть возможности аудитории увидеть ту или иную конкретную наружную рекламу, — аналитики AdMetrix обратили внимание, что мужчины с доходом больше 150 тыс. руб. в месяц в возрасте 65+ чаще всего передвигаются по тем же улицам, что и молодые женщины от 18 до 24 лет с аналогичным доходом. Это, например, Кутузовский проспект в районе Парка Победы, Ленинградский проспект в районе метро «Сокол» и «Аэропорт» и проспект Мира в районе ВДНХ. При этом женщин этой группы также много на проспекте Вернадского, тогда как мужчин — в районе Рублевского шоссе.