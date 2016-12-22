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AliExpress запустила спутник и мини-космическую станцию
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AliExpress запустила спутник и мини-космическую станцию
Технологии и медиа, 10:11
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AliExpress запустила спутник и мини-космическую станцию
AliExpress запустила на орбиту космические спутники. Запуск приурочен ко Дню холостяков, в рамках которого в прошлом году продажи превысили $25 млрд. Акция также должна увеличить количество покупок через мобильное приложение
Фото: Jorge Villegas / Zuma / ТАСС

AliExpress, принадлежащая Alibaba Group, запустила на орбиту Земли мини-космическую станцию под названием Candy Jar («банка с конфетами») и коммуникационный спутник Tmall International. Об этом РБК рассказал представитель китайского интернет-холдинга.

«Космическая программа» приурочена к ежегодному Дню холостяков, или Всемирному дню шопинга, который уже в десятый раз пройдет 11 ноября. В этот день AliExpress и другие присоединившиеся к «празднованию» ретейлеры устраивают распродажи, аналогичные «черной пятнице» в США.

Выведенные на орбиту спутники позволят пользователям получить скидки: в дни проведения акции в мобильном приложении AliExpress появится специальный раздел, в котором можно будет увидеть, где сейчас находится Candy Jar. Покупатель сможет получить скидку, если сделает фотографию со станции в момент, когда та будет пролетать над его страной. По словам представителя AliExpress Russia Антона Пантелеева, фотографии будут делаться с довольно сильным увеличением, однако увидеть самого себя на них вряд ли получится. «Увеличение будет до каких-то крупных объектов, например городов», — уточнил он. После создания фото, пользователь получит push-уведомление или электронное письмо с купоном на скидку, а также доступ к специальному ассортименту маркетплейса, предназначенному только участникам акции.

Цель акции, как поясняют в компании, значительно увеличить число заказов именно из мобильного приложения. В России, по словам Пантелеева, доля таких покупок значительно ниже, чем в Китае, — 65 против 90%.

Кроме того, спутник позволит пользователям платформы Taobao отправить в космос свои голосовые сообщения, которые будут транслироваться наподобие радио, рассказал РБК представитель AliExpress.

Китайская версия портала TechNode сообщала, что запуск космических аппаратов является частью программы One Stop, One Star («Одна остановка, одна звезда»), в рамках которой Alibaba собирается сотрудничать с рядом исследовательских институтов для изучения космических технологий и технологий беспилотного управления. Однако в компании эту информацию комментировать отказались.

​Кто является партнером Alibaba Group и сколько компания инвестировала в проект, в AliExpress уточнить отказались.

Полный оборот вокруг Земли Candy Jar будет делать за 90 минут. Акция будет проводиться в России, Испании, Франции, Италии, Португалии, Польше, Турции, ОАЭ и Бразилии.

В прошлом году ко Дню холостяков Alibaba приурочила пилотный запуск магазинов виртуальной реальности в России. На различных объектах в 11 городах страны были размещены специальные метки. Когда пользователь наводил на них смартфон или планшет, «открывался» магазин с виртуальными товарами, которые можно было «потрогать» и рассмотреть с разных сторон.

В 2017 году Tmall (еще один маркетплейс Alibaba Group) впервые раскрыл цифры продаж в России в День холостяков. Менее чем через пять минут после старта акции в магазине Tmall было продано товаров на сумму более 100 млн руб., говорилось тогда в сообщении компании.

Объемы продаж компании в День холостяков растут с каждым годом — если в 2013 году общая стоимость проданных товаров по всему миру составила $5,14 млрд, то в 2017-м этот же показатель превысил $25 млрд.

Автор: Евгения Баленко.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: AliExperes , «Черная пятница» , Alibaba , Спутник
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