МИД возмутился «ошибочными» ударами НАТО в Афганистане

Москва выражает озабоченность из-за участившихся случаев гибели мирных жителей в результате «ошибочных» авиаударов сил НАТО в Афганистане, говорится в комментарии МИД России.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность», — заявили в министерстве. За последнюю неделю зафиксировали три подобных инцидента, но командование НАТО не комментирует свои действия, подчеркнули в МИД России.

Москва требует привлечь виновных в гибели мирных жителей к ответственности и призывает Вашингтон пересмотреть «близорукую политику» в регионе в пользу межафганского диалога и дипломатических усилий.

Ранее озабоченность растущим числом жертв среди гражданских в результате авиаударов выразила миссия ООН в Афганистане. Так, по ее данным, 22 сентября в провинции Каписа погибли девять мирных жителей, включая четырех детей. Инцидент произошел во время операции против террористической организации «Талибан» (запрещена в России). В миссии ООН подчеркнули, что не ясно, был ли удар нанесен правительственными силами или его выполнили иностранные военные. 23 сентября в результате удара в деревне Маллах погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

С начала 2018 года миссия ООН в Афганистане зафиксировала гибель 353 мирных жителей в результате авиаударов, при этом 45% из них стали жертвами операций, проводимых международными войсками.