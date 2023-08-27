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NYT узнала о планах частных инвесторов построить новый город в Калифорнии

NYT: инвесторы из Кремниевой долины планируют построить новый город в Калифорнии
Инвесторы из Силиконовой долины скупили участки земли недалеко от Сан-Франциско, чтобы построить там город по новым стандартам. В Калифорнии есть проблемы с жильем, однако выбранный район засушлив и подвержен лесным пожарам
Калифорния
Калифорния (Фото: Ringo Chiu / ZUMAPRESS / Global Look Press)

Американская компания Flannery Associates скупила земли в Калифорнии для строительства нового города, пишет The New York Times.

По данным издания, она приобретает участки в 60 км к северо-востоку от Сан-Франциско, в округе Солано, которые в основном относятся к землям сельскохозяйственного назначения. На их охрану она выделила $800 млн.

Участки Flannery выкупала в том числе дороже их рыночной стоимости и порой в независимости от того, продавались они или нет. Из-за завышения цен компания даже решила судиться с некоторыми землевладельцами. В районе в основном располагаются ранчо, ветряные мельницы и линии электропередач. Кроме того, неподалеку находится база ВВС Трэвис, и у властей США скупка близлежащих земель вызвала вопросы.

С какой целью компания покупала эти земли, долго оставалось загадкой. Источники газеты рассказали, что ее владелец, бывший трейдер банка Goldman Sachs Ян Срамек, общался с инвесторами технологической отрасли, в презентации 2017 года говорилось, что компания хочет превратить участок в город «с десятками тысяч жителей, экологически чистой энергией, общественным транспортом и плотной городской жизнью», говорится в публикации NYT.

Среди инвесторов, по данным газеты, - представители Кремниевой долины, которая расположена в том же штате. Речь идет о соучредителе соцсети LinkedIn и венчурном капиталисте Риде Хоффмане, еще одном венчурном капиталисте и миллиардере (состояние по версии Forbes $5,2 млрд) Майкле Морице, инвесторах венчурной фирмы Andreessen Horowitz Марке Андреессене и Крисе Диксоне и др.

Конгрессмен от Калифорнии Джон Гараменди рассказал газете, что долго пытался выяснить, кто стоит за покупкой земель, а теперь Flannery сама обратилась к нему и другим должностным лицам с просьбой о встрече по поводу ее планов.

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Газета отмечает, что в Калифорнии существует проблема с нехваткой жилья, так как строительство в регионе затруднено. Flannery для осуществления проекта придется заручиться поддержкой местных жителей. Им уже рассылались опросы по поводу проекта, который «включал бы новый город с десятками тысяч новых домов, большую ферму солнечной энергии, сады с более чем миллионом новых деревьев и более 10 тыс. акров (свыше 4 тыс. га — РБК) новых парков и открытых пространств».

В возможности реализации проекта выразила сомнение мэр города Фэрфилд (центр округа Солано) Кэтрин Мой. По ее словам, здесь плохо развита инфраструктура, есть только перегруженное двухполосное шоссе, район подвержен регулярным засухам и высокому риску лесных пожаров. «Это кажется несбыточной мечтой», — сказала она.

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