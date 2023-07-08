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В США расследуют покупку земли на $1 млрд вокруг базы ВВС в Калифорнии

WSJ: в Калифорнии расследуют покупку неизвестными земли на $1 млрд вокруг базы ВВС США
Неизвестные инвесторы за последние пять лет приобрели свыше 21 тыс. га земли на $1 млрд в Калифорнии, в том числе вокруг крупной базы ВВС на западном побережье. Власти начали расследование возможного иностранного вмешательства
База Военно-воздушных сил США&nbsp;&laquo;Трэвис&raquo;,&nbsp;Калифорния
База Военно-воздушных сил США «Трэвис», Калифорния (Фото: Nicholas Pilch / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти США расследуют крупные сделки по приобретению земли рядом с крупной военно-воздушной базой ВВС США к северо-востоку от Сан-Франциско, опасаясь, что за инвестиционной группой Flannery Associates, купившей землю, могут стоять «иностранные интересы», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, за последние пять лет Flannery Associates потратила почти $1 млрд на покупку свыше 21 тыс. га земли (всего более 300 участков, в основном сельхозназначения) и стала крупнейшим землевладельцем в округе Солано в Калифорнии. Часть этой земли, по данным WSJ, расположена вокруг базы ВВС США «Трэвис» — одной из крупнейших американских военных баз на западном побережье, насчитывающей свыше 7 тыс. действующих военнослужащих.

Один из источников издания рассказал, что местные власти уже восемь месяцев пытаются выяснить конечных бенефициаров Flannery Associates, однако определить их так и не удалось. «Мы не знаем, кто такие Flannery, но их обширные покупки не имеют смысла ни для кого в этом районе. Тот факт, что они целенаправленно покупают землю вплоть до забора в «Трэвисе», вызывает серьезные вопросы», — отметил член палаты представителей от Калифорнии Джон Гараменди.

Гараменди и член палаты представителей Майк Томпсон уже обратились с просьбой о проведении расследования в Комитет по иностранным инвестициям в США, который может рекомендовать президенту заблокировать или отменить иностранные приобретения из соображений безопасности, пишет NYT.

Адвокат группы Flannery отказался предоставить газете информацию об инвесторах компании, однако подчеркнул, что компания контролируется гражданами США и что 97% ее капитала поступает от американских инвесторов, а остальные 3% — от британских и ирландских.

Также NYT со ссылкой на майский иск группы о завышении цен на землю пишет, что Flannery заявляла о планах использовать землю в округе для возобновляемых источников энергии и связанных с ними проектов. Как ранее отмечал поверенный Flannery Ричард Мельник, компания может сдать землю вокруг базы США в аренду производителям оливок.

База ВВС США «Трэвис» расположенна на юго-западной окраине долины Сакраменто в 5 км к востоку от города Фэрфилд в округе Солано (Калифорния, США). Ее строительство началось в 1942 году, в том же году ее передали ВВС США.

Сегодня «Трэвис» является главной базой ВВС на западном побережье США и обслуживает больше грузовых и пассажирских перевозок, чем любой другой военный аэродром в Соединенных Штатах. Количество постоянных военных на базе превышает 7 тыс. человек, на ней базируется 60-я оперативная группа ВВС США.

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