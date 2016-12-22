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Apple удалила из iTunes подкасты Infowars о «теориях заговора»
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Apple удалила из iTunes подкасты Infowars о «теориях заговора»
Технологии и медиа, 12:00
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Apple удалила из iTunes подкасты Infowars о «теориях заговора»

Компания Apple удалила подкасты сайта Infowars конспиролога Алекса Джонса из iTunes и приложения «Подкасты». Об этом сообщает Buzzfeed.

В частности, были удалены выпуски программы War Room и Alex Jones Show. Apple подтвердила, что уведомила Джонса о своем решении. «Apple не допускает языка вражды, и у нас есть ясные указания, которым должны следовать авторы и разработчики, чтобы гарантировать безопасную среду для всех наших пользователей», — говорится в сообщении компании. Подкасты, которые нарушают эти правила, удалены из каталога, и их больше нельзя воспроизвести или скачать.

Отмечается, что Apple не владеет подкастами Джонса, однако компания предлагает каталог, благодаря которому пользователи iPhone могут найти их и подписаться.

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Как уточняет The Wall Street Journal, продвигающий «теории заговора» сайт Infowars и сам Джонс часто оказывались в центре дискуссий из-за спорного контента. Как пишет издание, в июле Facebook заблокировал Джонса на 30 дней за публикации, противоречащие политике против разжигания ненависти.

Infowars пока не прокомментировал инцидент.

Сайт Infowars был запущен в 1999 году. На ресурсе публикуются многочисленные «теории заговора», связанные с «тайными операциями» правительства США.

Теги: теория заговора , iTunes
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