Китай впервые запустил ракету-носитель национальной разработки

Китай запустил самую большую твердотопливную ракету-носитель в стране, которую разработала национальная академия наук. Она вывела на орбиту шесть спутников

Китай впервые запустил ракету-носитель своей разработки «Лицзянь-1», передало агентство Xinhua.

Ракета стартовала в 12:12 по пекинскому времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Она вывела на орбиту шесть экспериментальных спутников, которые тайконавты будут использовать для наблюдений за плотностью атмосферы Земли и испытания электромагнитных устройств.

«Лицзянь-1» — самая большая твердотопливная ракета-носитель Китая, которую Академия наук страны разработала на базе межконтинентальной баллистической ракеты DF-31.

Она построена по конструкции, которая значительно снижает затраты, может нести 1,5 т груза, поэтому может участвовать в большей части низкоорбительных миссий. Испытания ракеты прошли в ноябре 2021 года.

24 июля КНР запустила ракету-носитель «Чанчжэн-5В» с предпоследним лабораторным модулем «Вэньтянь» на свою орбитальную станцию «Тяньгун», которую должны достроить в октябре этого года. Модуль стал самым большим космическим аппаратом, который когда-либо запускал Китай.