NASA запустила трансляцию полного лунного затмения

Лунное затмение должно продлиться с 21:24 мск пятницы до 01:19 мск субботы, 28 июля, — астрономы уже признали его самым продолжительным затмением XXI века. Оно будет проходить одновременно с великим противостоянием Марса

Фото: Ariel Schalit / AP

Американское космическое агентство NASA запустило в своем Twitter прямую трансляцию полного лунного затмения, которую ведет с обсерватории Perth в Австралии.

Ученые признали это явление самым продолжительным в XXI веке. В это же время точку великого противостояния с Солнцем пройдет Марс. И спутник Земли, и четвертую планету Солнечной системы можно будет увидеть одновременно на звездном небе. Они будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.

Ранее российские ученые рассказали, что вечером 27 июля одновременно произойдут полное лунное затмение и великое противостояние Марса. Как говорилось в сообщении на сайте Московского планетария, полное лунное затмение продлится 3 часа 56 минут, а Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле, станет ярче Юпитера и будет уступать в блеске только Солнцу. При этом лунное затмение будет хорошо видно почти на всей территории России. Затмение Луны можно хорошо разглядеть и в городских условиях, а наблюдение за Марсом лучше вести за городом, где воздух чище.



«Раз в 25 тыс. лет происходит совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения», — заявила заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова.



Специалист большого Новосибирского планетария Олег Кашин пояснил, что каждые два года Земля догоняет Марс, и если в этот момент Марс приближается и к Солнцу, то расстояние между планетами оказывается минимальным: 65–70 млн км. Это явление и называется великим противостоянием.



Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года. Лунное затмение можно наблюдать несколько раз в год, однако его видно только в довольно узкой полосе, проходящей по поверхности Земли.