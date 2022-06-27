Bloomberg узнал детали об iPhone 14

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 10:37
ПСБ провел региональный форум «Лидерство на гражданских рынках»​ Пресс-релиз, 10:37
Овечкин и Дацюк сыграют в прощальном матче Семина в Красноярске Спорт, 10:36
Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов Pro, 10:33
Мурманская область в 1,8 раза увеличила доходную базу Пресс-центр, 10:30
Ничушкин сфотографировался обнаженным после победы в Кубке Стэнли Спорт, 10:24
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 10:13
Депутат из ДНР назвала условие для отмены смертной казни Политика, 10:13
Зверев сократил отставание от Даниила Медведева в рейтинге ATP Спорт, 10:07
Инвестиции новой реальности: четыре идеи Дмитрия Брейтенбихера РБК Инвестиции, 10:06
ВТБ запустил рефинансирование ипотеки под 10,5% Недвижимость, 10:01
Итоги конференции «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» Пресс-релиз, 10:00
Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику Pro, 09:59
Bloomberg узнал детали об iPhone 14 Технологии и медиа, 09:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Bloomberg узнал детали об iPhone 14

У iPhone 14 Pro будет новый экран с более тонкими рамками, новые камеры и процессор А16, пишет Bloomberg. Также телефоны позволят выводить на экран блокировки виджеты приложений
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Новый iPhone 14 Pro, над которым сейчас работает компания Apple, будет оснащен более быстрым процессором A16, улучшенной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной основной камерой, пишет Bloomberg.

Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.

Обычные iPhone 14 будут оснащены тем же чипом A15, что и iPhone 13, однако станут больше, чем предыдущие бюджетные модели: телефоны c диагональю 5,4 дюйма в линейке заменят телефонами с диагональю 6,7 дюйма.

Все новые iPhone этого года будут продолжать использовать разъем Lightning для зарядки аккумулятора.

По данным агентства, смартфон также получит функцию always-on display и сможет постоянно отображать на экране блокировки виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными. Также устройство оснастят настройкой, которая не позволит конфиденциальным данным появляться на экране блокировки.

Также Bloomberg указывает, что гарнитура дополненной реальности, над которой работает Apple, будет работать на процессоре М2 и будет оснащена памятью на 16 Гб.

Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов
Технологии и медиа
Фото:apple.com

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Базовый план старта формата Ironman 70.3
Саммари
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи

Apple представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16 на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC), которая прошла в начале июня.

Обновленная iOS позволяет персонализировать экран блокировки. Помимо нового набора обоев, возможности выбрать цвет и вариант представления даты и времени, на этот экран можно будет вывести виджеты по выбору пользователя, в том числе погоду, события календаря и другие. Также изменился формат представления уведомлений на экране.

Кроме того, в мессенджере iMessage появилась возможность редактировать или удалять отправленные сообщения, восстанавливать недавно удаленные, а также помечать как непрочитанные те сообщения, к которым пользователь хочет вернуться.

Apple обошла Amazon, став самым дорогим брендом
Бизнес
Фото:Ng Han Guan / AP

Тогда же компания презентовала новый чип M2, предназначенный специально для компьютеров Mac. При его разработке производитель фокусировался на повышении производительности при снижении энергопотребления. Чип на 40% более производительный, чем предыдущее поколение M1.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
iPhone Apple

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В сервисных центрах Apple сообщили о дефиците запчастей для iPhone
Бизнес
Глава Минцифры выразил надежду, что iPhone «не превратятся в кирпич»
Технологии и медиа
Apple представила новый iPhone, iPad и Mac
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter