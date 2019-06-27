Twitter будет скрывать нарушающие правила соцсети записи политиков

Но удалены сообщения не будут: в соцсети считают, что общество должно иметь возможность ознакомиться с высказываниями политиков и чиновников

Фото: Gabby Jones / Bloomberg

Twitter ввел специальную «заглушку» для записей официальных лиц, содержание которых нарушает то или иное положение правил социальной сети.

В компании отметили, что и раньше не удаляли некоторые записи с нарушениями, если считали, что их доступность служит интересам общества. Однако другим пользователям не всегда было ясно, почему администрация оставляла те или иные сообщения, говорится в объяснении социальной сети.

«В силу своих должностей лидеры обладают мощным влиянием и иногда говорят вещи, которые можно считать противоречивыми или которые вызывают споры. Одна из ключевых функций нашего сервиса — предоставление площадки, где люди могут открыто, публично ответить своим лидерам и призывать их к ответственности за свои слова», — сообщила соцсеть.

Теперь записи, которые могут нарушать правила Twitter, но которые сделаны влиятельными особами, будут скрыты из поиска и будут реже появляться в рекомендациях. Вместо оригинального сообщения пользователи будут видеть уведомление о том, какие правила были нарушены в записи, и, если захотят, смогут увидеть исходную запись.

Чтобы записи не удалялись, а скрывались, аккаунт должен соответствовать трем критериям: