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Twitter будет скрывать нарушающие правила соцсети записи политиков
Но удалены сообщения не будут: в соцсети считают, что общество должно иметь возможность ознакомиться с высказываниями политиков и чиновников
Фото: Gabby Jones / Bloomberg

Twitter ввел специальную «заглушку» для записей официальных лиц, содержание которых нарушает то или иное положение правил социальной сети.

В компании отметили, что и раньше не удаляли некоторые записи с нарушениями, если считали, что их доступность служит интересам общества. Однако другим пользователям не всегда было ясно, почему администрация оставляла те или иные сообщения, говорится в объяснении социальной сети.

«В силу своих должностей лидеры обладают мощным влиянием и иногда говорят вещи, которые можно считать противоречивыми или которые вызывают споры. Одна из ключевых функций нашего сервиса — предоставление площадки, где люди могут открыто, публично ответить своим лидерам и призывать их к ответственности за свои слова», — сообщила соцсеть.

Теперь записи, которые могут нарушать правила Twitter, но которые сделаны влиятельными особами, будут скрыты из поиска и будут реже появляться в рекомендациях. Вместо оригинального сообщения пользователи будут видеть уведомление о том, какие правила были нарушены в записи, и, если захотят, смогут увидеть исходную запись.

Чтобы записи не удалялись, а скрывались, аккаунт должен соответствовать трем критериям:

  • он должен принадлежать государственному служащему или его представителю;
  • на него должны быть подписаны более 100 тыс. других пользователей;
  • он должен быть верифицирован.

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Определять, важен ли нарушивший правила твит для общественности, будет специальная команда. Она будет ориентироваться на несколько критериев, например, насколько серьезный ущерб может нанести та или иная запись.

Новые правила не затронут записи, сделанные до 27 июня.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Twitter, новые правила
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