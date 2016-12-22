Facebook отказался от запрета на размещение рекламы криптовалют

Компания теперь позволит публиковать в социальной сети объявления о криптовалютах от «предварительно одобренных рекламодателей». Запрет на размещение такой рекламы Facebook ввел в январе

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Компания ​Facebook решила пересмотреть свою новую рекламную политику и отказалась от запрета размещать в социальной сети все объявления, связанные с криптовалютами. Об этом в своем блоге на сайте компании сообщил директор по управлению продуктами соцсети Роб Лезерн.

«В январе мы объявили о новой политике в отношении рекламы», — напомнил он, добавив, что тогда же представители Facebook «ясно дали понять, что эта политика целенаправленно затрагивала широкий спектр проблемных ситуаций, и в компании пока работают над тем, чтобы лучше выявлять обманные и вводящие в заблуждение рекламные практики». Проведя определенную работу, сотрудники соцсети, как уточнил Лезерн, пересмотрели утвержденную прежде компанией политику и решили с 26 июня позволить размещать в соцсети объявления, рекламирующие криптовалюту и связанный с ней контент». Однако подобные сообщения, как подчеркнул представитель компании, будут публиковаться только от «предварительно одобренных рекламодателей».

Размещать на платформе в соцсети объявления, связанные с бинарными опционами и первичным размещением монет (ICO), как подчеркнул Лезерн, по-прежнему будет нельзя. А рекламодатели, которые будут изъявлять желание опубликовать в Facebook рекламу криптовалют, по его словам, для этого должны будут сначала подать соответствующую заявку, которую будут оценивать работники соцсети. «Вводящую в заблуждение рекламу этих продуктов или услуг», Facebook, как отметил представитель компании, также продолжит удалять.​

Запрет на рекламу криптовалют, бинарных опиционов и ICO социальная сеть ввела в январе. Подобное решение ее представители тогда объяснили тем, что многие компании, которые размещают такие объявления, работают недобросовестно. Рекламе, вводящей пользователей «в заблуждение», в социальной сети не место, подчеркивал в начале года Лезерн.