Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI»

Ведомство поручило составить рейтинг госкомпаний по уровню развития цифровых технологий. Отдельно разработают KPI по цифровому развитию для руководителей госкомпаний и госкорпораций

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В конце апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. Материалы конкурса опубликованы на портале zakupki.gov.ru. Начальная цена контракта — 73,92 млн руб. Заявки на участие принимаются до 29 мая.

Как следует из материалов конкурса, его организаторы с помощью цифровой трансформации рассчитывают сформировать спрос на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения. В техническом задании указано, что исполнитель работ должен будет исследовать и описать российский и мировой опыт по разработке подобных цифровых стратегий: в частности, предлагается проанализировать опыт стран «Большой семерки», Южной Кореи, Сингапура, ОАЭ, стран Евросоюза.

На основе этого должен быть разработан прототип стратегии для госкорпораций и госкомпаний, а также запущены пилоты в отдельных компаниях. Также победитель должен будет разработать рекомендации по ключевым показателям эффективности (KPI) для госкомпаний по использованию цифровых технологий при реализации стратегий и проверить, соответствуют ли им руководители госорганизаций. На основе полученной информации в течение шести месяцев после заключения контракта победитель конкурса должен будет проанализировать стратегии цифровой трансформации в 15 пилотных госкорпорациях и госкомпаниях и составить рейтинг их цифрового развития.

Согласно национальной программе «Цифровая экономика» ответственными за разработку рейтинга цифрового развития госкорпораций и госкомпаний помимо Минкомсвязи назначены Минэкономразвития и Минпромторг. Они должны будут представить результаты рейтинга на заседании правительственной комиссии до конца 2019 года и дальше проводить такую работу ежегодно. В программе указывалось, что до конца 2019 года должно быть разработано и утверждено не менее десяти стратегий цифровой трансформации в госкорпорациях и госкомпаниях, до конца 2020 года — не менее 20, в 2021 году — не менее 30.

Также до конца этого года не менее чем в десяти госкорпорациях или госкомпаниях должны назначить заместителя руководителя, который будет отвечать за реализацию стратегии цифровой трансформации (chief digital officer — CDO). Так, CDO уже появились в «Росатоме» и на КамАЗе. Другие госкомпании ожидают появления директивы правительства для принятия решения о внедрении должности CDO. В частности, об этом заявил представитель «Ростелекома». По его словам, в программе инновационного развития «Ростелекома» в целом уже прописаны проекты по цифровой трансформации, и компания активно пишет свою стратегию.