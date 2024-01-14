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Bloomberg сообщил о потере Tesla $94 млрд и худшем старте года для Маска

Bloomberg: за две недели 2024 года Tesla потеряла $94 млрд капитализации
С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является худшим показателем с момента выхода компании на биржу. По данным Bloomberg, это связано с усилением конкуренции со стороны Китая и падением спроса на машины
Фото: Fabio Bensch / Reuters
Фото: Fabio Bensch / Reuters

За две недели 2024 года компания по производству электроавтомобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является «худшим стартом года» для основателя компании Илона Маска, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство отмечает, что если в 2023 году Tesla удвоила свою капитализацию, то на фоне сообщений о намерении одного из крупнейших игроков по аренде автомобилей в США Hertz Global Holdings Inc. отказаться от электромобилей, а также возросшей конкуренции со стороны китайских брендов, акции компании Маска устремились вниз.

«Главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста [рынка электромобилей]», — сообщил Bloomberg аналитик Cowen Джеффри Осборн. По его словам, снижение цен на электроавтомобили в Китае только усиливает эти опасения, поскольку все начинает выглядеть как «гонка на дно для индустрии электромобилей, учитывая острую конкуренцию на этом рынке».

Удар по капитализации Tesla в начале этого года является рекордным с момента ее выхода на биржу в 2010 году. В процентном отношении падение Tesla на 12% с начала января является худшим с 2016 года, когда акции Tesla упал на 14% за первые девять торговых дней года, отмечает агентство.

«Мы переживаем циклический спад рынка электромобилей, но динамика конкуренции усугубляет циклическое давление. Снижение цен и резкое падение прибыли являются следствием этой неблагоприятной конкурентной динамики», — объяснила директор по инвестициям Spear Invest Ивана Делевска.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Tesla впервые предупредила о замедлении спроса на электромобили в своем октябрьском отчете о прибылях и убытках за третий квартал. В январе стало известно, что китайский производитель автомобилей с BYD опередил американскую компанию по общим продажам машин по итогам года. Так, BYD в 2023 году реализовал 3 млн машин, тогда как Tesla — 1,84 млн.

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Как отмечает Bloomberg, из-за этого Маск «понес личный удар» — его личное состояние в индексе Bloomberg Billionaires с начала года уже сократилось на $23 млрд и сейчас составляет $206 млрд. Несмотря на потерю денег, он все еще остается самым богатым человеком на планете, обгоняя основателя Amazon Джеффа Безоса почти на $30 млрд.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Tesla Илон Маск капитализация потери
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