«Коммерсантъ» узнал о спорах по проекту о парковках для электромобилей

Законопроект предполагает, что городские власти должны будут организовать машино-места на парковках с зарядками для электромобилей. Ряд ведомств указали на финансовые и практические трудности при реализации инициативы

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Во время обсуждений об оборудовании парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей в регионах России возникли межведомственные споры, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о поправках к закону «Об организации дорожного движения», которые подготовил Минтранс и одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Минфин при поддержке Минюста и экспертного управления администрации президента указывал на «необходимость выделения дополнительных ассигнований». В ведомствах говорили, что сначала нужно определиться с источником средств на организацию парковок. С другой стороны, в правительственном департаменте транспорта ответили, что регионы будут сами решать, где и в каком количестве создавать парковки, исходя из своих финансовых возможностей, поэтому дополнительные средства им не понадобятся. Число парковочных мест определит документация по организации дорожного движения, которую регионы и населенные пункты определяют самостоятельно. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов отмечал, что организовать места с зарядками не всегда возможно из-за необходимости подводить электросети.

В итоге в последней редакции законопроекта строительство зарядок рядом с парковками стало опциональным, благодаря чему разногласия удалось разрешить, отмечает «Коммерсантъ».

В дептрансе Москвы инициативу поддержали. Сейчас в городе уже установлены 93 зарядные станции нового формата, до конца 2022 года появится 250 новых зарядок. Как заявили дептрансу в ведомстве, рядом с каждой из них появятся места для стоянки электромобилей. В Санкт-Петербурге сейчас работают 83 зарядные станции. В местном комитете по энергетике и инженерному обеспечению «Коммерсанту» сказали, что будут ждать принятия поправок Госдумой. После этого городская программа по строительству зарядок в 2020–2023 годах, возможно, будет изменена. В правительстве Севастополя сказали, что сейчас в городе всего две зарядные станции, но в ближайшее время откроются еще 36.

По информации «Коммерсанта», в рамках этого же законопроекта предлагалось ввести «идентификационные наклейки» для электромобилей в виде оранжевого ромба с молнией, но от этих планов отказались.