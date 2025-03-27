«Яндекс» впервые раскрыл выручку своего технологического подразделения

В 2024 году созданное в конце 2024-го подразделение Yandex B2B Tech заработало 32,2 млрд руб., что в 2,4 раза больше, чем у основного конкурента — VK Tech. Подразделение стало пятым по размеру вклада в выручку всей компании

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В 2024 году совокупная выручка Yandex B2B Tech составила 32,2 млрд руб., увеличившись на 48,4% по сравнению с 2023 годом, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Yandex B2B Tech — это подразделение «Яндекса», объединяющее услуги и инструменты для корпоративных пользователей, в том числе облачные продукты Yandex Cloud, включая сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса, и виртуальный офис «Яндекс 360». Оно было создано в ноябре 2024 года.

Выручка Yandex Cloud увеличилась в полтора раза, до 19,8 млрд руб. Общее количество клиентов превысило 44 тыс. К концу декабря 2024 года на платформе было доступно 73 сервиса. Самым быстрорастущими были сервисы информационной безопасности, Yandex DataLens (облачный инструмент аналитики и визуализации данных) и ИИ-продукты. Доля ИИ-сервисов в общей выручке платформы по итогам 2024-го увеличилась до 5%. В 2025 году компания рассчитывает, что этот показатель в выручке Yandex Cloud вырастет до 8%. Генеративной моделью YandexGPT пользуются более 17 тыс. клиентов, YandexART — более 6,5 тыс.

Выручка «Яндекс 360» увеличилась почти в полтора раза, до 12,4 млрд руб. Больше половины принесли корпоративные пользователи (сервис монетизируется за счет отдельных продуктов, а также размещения рекламы). В первую очередь востребованы сервисы «Почта», «Календарь», «Диск» и «Телемост». На конец 2024 года платными услугами «Яндекс 360» пользовались 151,5 тыс. организаций.

Во время создания подразделения опрошенные РБК эксперты отмечали, что объединение нескольких корпоративных продуктов в единое бизнес-подразделение под одним брендом поможет «Яндексу» продавать их в формате «единого окна» и допродавать какие-то смежные решения в условиях, когда на рынке появились новые ниши после ухода глобальных игроков.

По итогам прошлого года общая выручка «Яндекса» составила 1,095 трлн руб. До сих пор компания раскрывала выручку четырех сегментов. По итогам года поиск, геосервисы, браузер и др. сервисы по предоставлению информационных услуг принесли «Яндексу» 439 млрд руб.; такси, электронная коммерция и доставка — 592,4 млрд руб.; «Плюс» и развлекательные сервисы — 98,4 млрд руб.; объявления — 34,1 млрд руб.; остальные бизнес-подразделения — 124 млрд руб. (показатели включают взаиморасчеты между разными подразделениями «Яндекса», поэтому суммарно превышают общий размер выручки).

С кем конкурирует Yandex B2B Tech

По предварительной оценке iKS-Consulting, в 2024 году объем рынка облачных услуг в России достиг 166 млрд руб. Крупнейшими игроками на нем были Cloud.ru (до мая 2022 года входил в экосистему «Сбера»; 28,8%), «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД (16,9%), Yandex Cloud (10,7%), Selectel (6,9%) и «дочка» МТС MWC (6,4%). Аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин отметил, что Yandex B2B Tech растет быстрее, чем весь облачный рынок, темпы которого в прошлом году составили 36%.

Yandex B2B Tech ранее сравнивали с VK Tech, который был создан в 2018 году (тогда назывался «Mail.ru Цифровые технологии», нынешнее название получил летом 2022 года) и включает в себя облачную платформу VK Cloud и сервис VK WorkSpace (корпоративная почта с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным редактором документов). По итогам 2024 года выручка этого направления выросла на 42% и составила 13,6 млрд руб.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, основными конкурентами для Yandex B2B Tech по продуктовому портфелю сегодня являются VK Tech и MTS Web Services (MWS; в конце прошлого года в рамках реорганизации МТС объединила под этим брендом все свои IT-бизнесы: облачные сервисы, решения на базе искусственного интеллекта, больших данных, технологические платформы и др.). «Все три компании предлагают «экосистемный подход для бизнеса» — облачные, платформенные и инфраструктурные решения, технологии ИИ; Yandex B2B Tech и VK — также виртуальные офисы, но подход здесь разный. «Яндекс» разрабатывает собственный виртуальный офис, как и все другие решения, VK использует решение от Р7 — это может влиять на скорость развития продукта и гибкость подхода. По выручке Yandex B2B Tech значительно опережает главных конкурентов и показывает более стремительные темпы роста, несмотря на высокую базу», — рассуждает Суверов. По его предположению, MWS по выручке занимает третье место.

В интервью «Ведомостям» глава MWS Павел Воронин предположил, что за пару лет компания достигнет самостоятельной стоимости 300 млрд руб. «Задача — монетизировать часть компании и реинвестировать полученные средства в развитие продуктов», — так Воронин ответил на вопрос о возможности IPO компании в будущем. В самой МТС заявляли, что реорганизация компании проводится в том числе для того, чтобы разместить часть активов на бирже или привлечь партнеров. VK в декабре прошлого года объявила о планах провести IPO VK Tech.

Сергей Суверов считает главным претендентом на IPO в этом сегменте VK Tech. «Вероятно, при благоприятном рынке IPO компании может состояться уже в этом году. IPO MWS не стоит в самых ближайших планах. Также в высокой степени готовности к IPO Selectel. Компания уже известна рынку, на рынке торгуются облигации, и велась активная коммуникационная кампания в рамках подготовки к IPO в 2024 году», — указал Суверов. Он отметил, что в случае «Яндекса» речь идет не про IPO, а «про повышение стоимости акций и, как следствие, оценки всей компании за счет попытки занять существенную долю рынка корпоративных технологий и наращивания выручки от b2b-сегмента». По прогнозу Суверова, Yandex B2B Tech может занять не менее 25% рынка за следующие два-три года.

По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в первую очередь Yandex B2B Tech конкурирует с VK Tech, а также сервисами Google и других ушедших из России компаний, у которых было много корпоративных клиентов и которые столкнулись с невозможностью оплачивать услуги и другими проблемными моментами. Он отметил, что «Яндекс 360» был одним из основных игроков, кто выиграл от ухода зарубежных компаний. Однако на рынке облачных услуг, отметил Кусков, работает несколько десятков компаний, а процент проникновения услуги пока низкий, что делает этот рынок очень интересным.