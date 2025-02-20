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Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн руб.

Выручка «Яндекса» в 2024 году впервые превысила 1 трлн рублей
Яндекс YDEX ₽4 707 +1,31% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2024 года выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн руб., составив 1,095 трлн руб., говорится в отчетности компании за четвертый квартал 2024 года и за весь прошлый год.

Этот показатель на 37% вырос год к году. Скорректированный показатель EBITDA году составил 188,6 млрд рублей или 17,2% от выручки, что на 2,1 п. п. выше показателя 2023 года. Его рентабельность — 17,2%.

Согласно отчетности, наибольшую выручку принесли такие сегменты, как поиск и портал (439 млрд руб., прирост 30% год к году), Маркет, Лавка, Еда и Деливери (322,3 млрд руб., +45% год к году), Такси, Драйв и Самокаты (227,9 млрд руб., +37% год к году).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Совету директоров рекомендовали выплатить дивиденды за 2024 год в размере 80 руб. на акцию.

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