ЦБ включил «Авито» в реестр операторов финансовых платформ

«Авито» получила статус оператора финансовой платформы. Теперь пользователи классифайда смогут получать финансовые услуги, включая рассрочку, кредиты и страхование внутри интернет-площадки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России зарегистрировал АО «Авито Финанс» в реестре операторов финансовых платформ (ОФП), следует из информации на сайте регулятора. Дочка «Авито» стала одиннадцатой в реестре операторов финансовых платформ, в котором также зарегистрированы финансовый маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», «Сравни.ру», «Банки.ру», «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум» и др.

Статус ОФП позволит компании интегрировать продукты финансовых организаций в процесс совершения сделок. Согласно описанию ЦБ, «финансовые платформы помогают потребителю сравнить предложения многих продавцов, выбрать подходящие условия и заключить сделку с финансовой организацией или эмитентом дистанционно, независимо от местонахождения сторон, ежедневно и круглосуточно».

Как пояснил РБК представитель «Авито», раньше для покупки смартфона или автомобиля в кредит пользователю приходилось изучать предложения о кредите или рассрочке на внешних площадках, что требовало дополнительного времени и усилий. Благодаря полученному статусу они смогут предоставить пользователям возможность, не покидая платформу, изучать предложения банков и заполнять анкеты на сторонних площадках. Данные будут автоматически подтягиваться из цифрового профиля гражданина при идентификации через Госуслуги, а после получения индивидуальных предложений от банков-партнеров можно будет подписать договор и получить средства дистанционно.

Компания планирует развивать линейку финансовых сервисов, включая потребительское кредитование, депозитные программы и страховые услуги. Новые финансовые продукты под статусом ОФП появятся до конца этого года. Первым станет запуск c2c-кредитования (customer-to-customer, «клиент — клиенту») при покупке автомобилей с пробегом. Предполагается, что покупатель будет выплачивать кредит банку, а тот предоставит сразу всю сумму за товар продавцу.

В будущем компания планирует запустить финансовые сервисы для других бизнес-направлений, включая «Товары», «Недвижимость», «Работу» и «Услуги». Пользователи смогут избегать повторного заполнения анкет или прохождения идентификации при каждой новой заявке, рассказал представитель «Авито». Все финансовые операции «будут обеспечены строгим соблюдением стандартов безопасности, установленных регулятором», заверил он.

Закон «О финансовых платформах» вступил в силу в июле 2020 года. По нему минимальный размер собственных средств такой организации должен составлять не менее 100 млн руб. Собственный капитал — все находящееся в собственности организации имущество, включая уставный, добавочный и резервный капитал и нераспределенную прибыль. Кроме того, ОФП должна быть зарегистрирована как акционерное общество и не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации и бюро кредитных историй или некредитной финансовой организации, за исключением организации торговли, депозитария, оператора информационной системы, выпускающей цифровые финансовые активы (ЦФА), оператора обмена ЦФА и др.

«Авито» зарегистрировала отдельное юрлицо АО «Авито Финанс» осенью 2024 года и приобрела доменные имена, связанные с этим направлением (авитофинанс.рф, авито-фин.рф, avitofinance.ru, avito-fin.ru). В пресс-службе компании заявили, что новое юрлицо полностью соответствует предъявляемым к ОФП требованиям.