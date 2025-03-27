 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

ЦБ включил «Авито» в реестр операторов финансовых платформ

«Авито» получила статус оператора финансовой платформы. Теперь пользователи классифайда смогут получать финансовые услуги, включая рассрочку, кредиты и страхование внутри интернет-площадки
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России зарегистрировал АО «Авито Финанс» в реестре операторов финансовых платформ (ОФП), следует из информации на сайте регулятора. Дочка «Авито» стала одиннадцатой в реестре операторов финансовых платформ, в котором также зарегистрированы финансовый маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», «Сравни.ру», «Банки.ру», «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум» и др.

Статус ОФП позволит компании интегрировать продукты финансовых организаций в процесс совершения сделок. Согласно описанию ЦБ, «финансовые платформы помогают потребителю сравнить предложения многих продавцов, выбрать подходящие условия и заключить сделку с финансовой организацией или эмитентом дистанционно, независимо от местонахождения сторон, ежедневно и круглосуточно».

Как пояснил РБК представитель «Авито», раньше для покупки смартфона или автомобиля в кредит пользователю приходилось изучать предложения о кредите или рассрочке на внешних площадках, что требовало дополнительного времени и усилий. Благодаря полученному статусу они смогут предоставить пользователям возможность, не покидая платформу, изучать предложения банков и заполнять анкеты на сторонних площадках. Данные будут автоматически подтягиваться из цифрового профиля гражданина при идентификации через Госуслуги, а после получения индивидуальных предложений от банков-партнеров можно будет подписать договор и получить средства дистанционно.

Компания планирует развивать линейку финансовых сервисов, включая потребительское кредитование, депозитные программы и страховые услуги. Новые финансовые продукты под статусом ОФП появятся до конца этого года. Первым станет запуск c2c-кредитования (customer-to-customer, «клиент — клиенту») при покупке автомобилей с пробегом. Предполагается, что покупатель будет выплачивать кредит банку, а тот предоставит сразу всю сумму за товар продавцу.

В будущем компания планирует запустить финансовые сервисы для других бизнес-направлений, включая «Товары», «Недвижимость», «Работу» и «Услуги». Пользователи смогут избегать повторного заполнения анкет или прохождения идентификации при каждой новой заявке, рассказал представитель «Авито». Все финансовые операции «будут обеспечены строгим соблюдением стандартов безопасности, установленных регулятором», заверил он.

Закон «О финансовых платформах» вступил в силу в июле 2020 года. По нему минимальный размер собственных средств такой организации должен составлять не менее 100 млн руб. Собственный капитал — все находящееся в собственности организации имущество, включая уставный, добавочный и резервный капитал и нераспределенную прибыль. Кроме того, ОФП должна быть зарегистрирована как акционерное общество и не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации и бюро кредитных историй или некредитной финансовой организации, за исключением организации торговли, депозитария, оператора информационной системы, выпускающей цифровые финансовые активы (ЦФА), оператора обмена ЦФА и др.

«Авито» зарегистрировала отдельное юрлицо АО «Авито Финанс» осенью 2024 года и приобрела доменные имена, связанные с этим направлением (авитофинанс.рф, авито-фин.рф, avitofinance.ru, avito-fin.ru). В пресс-службе компании заявили, что новое юрлицо полностью соответствует предъявляемым к ОФП требованиям.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
Авито Avito финансовая услуга ЦБ
Материалы по теме
Власти обсудят вывод классифайдов из-под поправок о кибермошенничестве
Технологии и медиа
WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Технологии и медиа
ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
«Ничто не ускользнет»: как проверить самозанятого — 13 законных способовPro, 11:29
ФСБ заявила о новом способе вербовки украинскими спецслужбами россиянПолитика, 11:28
В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в ЛитвеПолитика, 11:24
Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам французского наемника на УкраинеПолитика, 11:18
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не статьИнвестиции, 11:17
Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 110 пунктов впервые с 6 мартаИнвестиции, 11:17
Итоги форума технологической инфраструктуры МосквыПресс-центр, 11:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Журналист сообщил о «печальном состоянии» ШумахераСпорт, 11:12
Правительство сменило главу оператора по переработке мусораПолитика, 11:08
Журналистку Марию Пономаренко приговорили по делу о нападении в колонииПолитика, 11:03
«Неутомимый и беспощадный»: каково работать с гуру Кремниевой долиныPro, 11:02
Польша назвала цель «важнее подготовки к войне»Политика, 10:56
«Сьесс» ответил на данные об опасных веществах в краске для волос SyossОбщество, 10:56
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 10:53