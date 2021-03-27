«Роскосмос» создаст андроида для работы в открытом космосе
ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступили к созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения работ в открытом космосе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Работы проводятся в рамках целевой работы «Теледроид» долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции», — говорится в сообщении.
Созданием робота будет заниматься НПО «Андроидная техника», которое создало Робота Федора (Skybot F-850), побывавшего на МКС в 2019 году. «Теледроид» будет представлять из себя человекоподобный торс без ног. Между модулями станции он будет перемещаться на манипуляторе.
«Целевая работа «Теледроид» в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет», — отметили в госкорпорации.