«Роскосмос» создаст андроида для работы в открытом космосе

Работы планируют завершить к 2025 году, после чего робота отправят на МКС. Он будет постоянно находиться на внешней поверхности станции, управлять андроидом будет оператор на МКС или на Земле

Робот Федор (Фото: ТАСС)

ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступили к созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения работ в открытом космосе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Работы проводятся в рамках целевой работы «Теледроид» долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Созданием робота будет заниматься НПО «Андроидная техника», которое создало Робота Федора (Skybot F-850), побывавшего на МКС в 2019 году. «Теледроид» будет представлять из себя человекоподобный торс без ног. Между модулями станции он будет перемещаться на манипуляторе.

«Целевая работа «Теледроид» в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет», — отметили в госкорпорации.