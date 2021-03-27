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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» создаст андроида для работы в открытом космосе

Работы планируют завершить к 2025 году, после чего робота отправят на МКС. Он будет постоянно находиться на внешней поверхности станции, управлять андроидом будет оператор на МКС или на Земле
Робот Федор
Робот Федор (Фото: ТАСС)

ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступили к созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения работ в открытом космосе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Работы проводятся в рамках целевой работы «Теледроид» долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Созданием робота будет заниматься НПО «Андроидная техника», которое создало Робота Федора (Skybot F-850), побывавшего на МКС в 2019 году. «Теледроид» будет представлять из себя человекоподобный торс без ног. Между модулями станции он будет перемещаться на манипуляторе.

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«Целевая работа «Теледроид» в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет», — отметили в госкорпорации.

Управлять роботом будет оператор в специальном костюме (так называемый «режим аватара»). Оператор может находиться как непосредственно на МКС, так и в Центре управления полетами на Земле. Часть операций новый андроид сможет выполнять самостоятельно.

«Теледроида» планируют закончить к 2025 году. После этого он будет постоянно находиться на внешней поверхности научно-энергетического модуля МКС.

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Робот Федор побывал на МКС в августе-сентябре 2019 года. Он выполнил серию работ с бортовыми инструментами под контролем космонавта Алексея Овчинина. После этого андроид вернулся на землю.

В «Андроидной технике» сообщили, что больше не планируют отправлять Федора в космос, поскольку он выполнил свою миссию. Тогда же директор НПО Евгений Дудоров анонсировал создание нового человекоподобного робота.

«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», — сообщил он.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
космос робот Роскосмос
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