Глава Condé Nast предрек «смертельный удар» поисковику Google

Роджер Линч (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Генеральный директор издательского дома Condé Nast Роджер Линч заявил Financial Times, что искусственный интеллект нанесет «смертельный удар» поисковой системе Google. Condé Nast выпускает Glamour, GQ, Tatler, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired.

Еще несколько лет назад большинство посещений сайтов Condé Nast приходилось на Google, но в прошлом году эта доля составила лишь около четверти, сказал Линч.

Он считает запуск Google функции «Обзоры от ИИ» в своей поисковой системе «еще одним смертельным ударом» по поисковому трафику.

«Мы предполагаем, что поисковый трафик продолжит очень резко снижаться, до такой степени, что через пару лет он перестанет быть значимым источником нашего трафика», — сказал гендиректор Condé Nast.

Летом 2024 года компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила партнерское соглашение с Conde Nast, согласно которому контент изданий будет интегрирован в ChatGPT и поисковую систему на базе искусственного интеллекта SearchGPT — конкурента Google. Издатель также заключил соглашение с Amazon, но еще не достиг соглашения с Google.

Линч раскритиковал «Обзоры от ИИ», которые используют материалы издателей для составления обобщенных ответов на запросы пользователей, назвав это «пагубным».

По его словам, издательский дом увеличил выручку в 2025 году, несмотря на более значительное, чем ожидалось, снижение поискового трафика, благодаря росту подписок и другим направлениям.

В октябре 2025 года компания Google официально запустила для российских пользователей «Режим ИИ» (AI Mode). Google AI Mode — это интерфейс, где генеративный искусственный интеллект (нейросеть) становится посредником между запросом пользователя и информацией в интернете. Теперь в ответ на сложный запрос можно получить не просто список ссылок, а развернутый, структурированный ответ, сгенерированный искусственным интеллектом. Технологическим ядром системы стала языковая модель Gemini 2.5 Pro.