Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Верховный суд поддержал решения трех нижестоящих инстанций о признании требований российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму свыше 91,5 квинтиллиона руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Судья Сергей Самуйлов изучил кассационную жалобу американской Google International LLC и не нашел оснований для пересмотра вопроса.

Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки в пользу российских телеканалов в рамках разбирательства с Google суммой 91,5 квинтиллиона руб.

В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты каналов. Спустя год суд поддержал их требования. Компания Google этого не сделала, а потому по истечении срока в девять месяцев за каждый день неисполнения ей начал начисляться штраф в 100 тыс. руб.

Материал дополняется