Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб.
Верховный суд поддержал решения трех нижестоящих инстанций о признании требований российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму свыше 91,5 квинтиллиона руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Судья Сергей Самуйлов изучил кассационную жалобу американской Google International LLC и не нашел оснований для пересмотра вопроса.
Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки в пользу российских телеканалов в рамках разбирательства с Google суммой 91,5 квинтиллиона руб.
В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты каналов. Спустя год суд поддержал их требования. Компания Google этого не сделала, а потому по истечении срока в девять месяцев за каждый день неисполнения ей начал начисляться штраф в 100 тыс. руб.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой