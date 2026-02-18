 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Верховный суд поддержал решения трех нижестоящих инстанций о признании требований российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму свыше 91,5 квинтиллиона руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Судья Сергей Самуйлов изучил кассационную жалобу американской Google International LLC и не нашел оснований для пересмотра вопроса.

Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки в пользу российских телеканалов в рамках разбирательства с Google суммой 91,5 квинтиллиона руб.

В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты каналов. Спустя год суд поддержал их требования. Компания Google этого не сделала, а потому по истечении срока в девять месяцев за каждый день неисполнения ей начал начисляться штраф в 100 тыс. руб.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Романов Илья
Верховный суд Google Россия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина Общество, 12:37
Как быстро выучить английский язык, если нет времени: 15 простых идей Образование, 12:35
«Т-Технологии» планируют разместить облигации на Мосбирже на 500 млрд рублей Инвестиции, 12:34
Wildberries запустил площадку для продажи любых товаров Технологии и медиа, 12:34
Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве Политика, 12:24
Блогеру Логецкой дали 4 года колонии за мошенничество на ₽32 млн Общество, 12:24
«Золотой» стейблкоин от Tether впервые задействован для дивидендов Крипто, 12:21
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Американский судья на Олимпиаде поставил Петросян рекордно низкие оценки Спорт, 12:17
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб. Технологии и медиа, 12:15
В Минцифры описали порядок мер против Telegram Технологии и медиа, 12:13
Берлинале-2026: колониализм, телефонное мошенничество и геолокация рая Стиль, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях Политика, 12:12
Минфин спрогнозировал 14 сделок IPO на российском рынке в 2026 году Инвестиции, 12:03