Безос отправит в космос женский экипаж с Кэтти Перри и своей невестой
Американская ракета New Shepard весной проведет 11-й коммерческий суборбитальный полет с туристами на борту, в состав экипажа войдут шесть женщин, сообщили в пресс-службе компании-разработчике Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу.
«Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году», — говорится в сообщении.
Среди участниц миссии:
- аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу (США/Багамские острова);
- кинопродюссер Кериэнн Флинн (США);
- радиоведущая CBS News Гэйл Кинг (США):
- активистка Аманда Нгуен (США/Вьетнам);
- журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес (США);
- певица Кэти Перри (США).
состоялась 25 февраля, полет продлился 10–12 минут. Среди пассажиров были предприниматель Лейн Бесс, испанский гонщик и телеведущий Хесус Кальеха, физик и предприниматель Элейн Чия Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт, партнер хедж-фонда Тушар Шах. Личность шестого члена экипажа не раскрывалась.
Первая женщина космонавт Валентина Терешкова совершила полет на корабле «Восток-6» в 1963 году.
New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, который состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Он получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.
Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.
Безос создал Blue Origin в 2000 году, а первые прототипы New Shepard появились в середине 2000-х. Успешный запуск ракеты состоялся в 2015 году. Стоимость билетов для космических туристов не разглашается.
Читайте РБК в Telegram.