Безос отправит в космос женский экипаж с Кэтти Перри и своей невестой

Blue Origin анонсировала следующий запуск космических туристов весной. Состав экипажа будет полностью женским, среди пассажиров — певица Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес

Американская ракета New Shepard весной проведет 11-й коммерческий суборбитальный полет с туристами на борту, в состав экипажа войдут шесть женщин, сообщили в пресс-службе компании-разработчике Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу.

«Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году», — говорится в сообщении.

Среди участниц миссии:

Первая женщина космонавт Валентина Терешкова совершила полет на корабле «Восток-6» в 1963 году.

New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, который состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Он получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.