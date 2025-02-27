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Технологии и медиа ,  
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Безос отправит в космос женский экипаж с Кэтти Перри и своей невестой

Blue Origin анонсировала следующий запуск космических туристов весной. Состав экипажа будет полностью женским, среди пассажиров — певица Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес
Фото: Blue Origin
Фото: Blue Origin

Американская ракета New Shepard весной проведет 11-й коммерческий суборбитальный полет с туристами на борту, в состав экипажа войдут шесть женщин, сообщили в пресс-службе компании-разработчике Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу.

«Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году», — говорится в сообщении.

Среди участниц миссии:

  • аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу (США/Багамские острова);
  • кинопродюссер Кериэнн Флинн (США);
  • радиоведущая CBS News Гэйл Кинг (США):
  • активистка Аманда Нгуен (США/Вьетнам);
  • журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес (США);
  • певица Кэти Перри (США).

Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полет
Технологии и медиа
Ракета New Shepard NS-30 компании Blue Origin стартует с пусковой площадки компании № 1 в Ван-Хорне, штат Техас,&nbsp;США
Предыдущая миссия New Shepard состоялась 25 февраля, полет продлился 10–12 минут. Среди пассажиров были предприниматель Лейн Бесс, испанский гонщик и телеведущий Хесус Кальеха, физик и предприниматель Элейн Чия Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт, партнер хедж-фонда Тушар Шах. Личность шестого члена экипажа не раскрывалась.

Первая женщина космонавт Валентина Терешкова совершила полет на корабле «Восток-6» в 1963 году.

New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, который состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Он получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.

Безос создал Blue Origin в 2000 году, а первые прототипы New Shepard появились в середине 2000-х. Успешный запуск ракеты состоялся в 2015 году. Стоимость билетов для космических туристов не разглашается.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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Джефф Безос фото

Джефф Безос

бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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