Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полет

Ракета New Shepard NS-30 компании Blue Origin стартует с пусковой площадки компании № 1 в Ван-Хорне, штат Техас, США (Фото: Justin Hame / EPA / ТАСС)

Американская ракета New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами на борту. Трансляцию запуска вела разработавшая ракету компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу. Это десятый полет ракеты с космическими туристами на борту.

Полет длился от старта до посадки 10–12 минут. В ходе суборбитального полета участники в течение нескольких минут могли чувствовать состояние невесомости.

New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, который состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Он получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет. Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.

Среди пассажиров были предприниматель Лейн Бесс, чей полет на New Shepard стал вторым по счету, испанский гонщик и телеведущий Хесус Кальеха, физик и предприниматель Элейн Чия Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт, а также партнер хедж-фонда Тушар Шах. Личность шестого члена экипажа не раскрывается, однако известно, что это мужчина с фамилией Уилсон. Информация о нем появилась благодаря нашивке, попавшей на фотографии, которые компания Blue Origin опубликовала в X.

Частная космическая компания Blue Origin была создана в 2000 году основателем Amazon Джеффом Безосом. Первые тестовые прототипы ракеты New Shepard появились в середине 2000-х годов, при этом первый успешный запуск ракеты в космос состоялся только в 2015 году. Прямым конкурентом Blue Origin является компания Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Там стоимость билета космического туриста составляет $600 тыс. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.