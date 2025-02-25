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Технологии и медиа ,  
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Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полет

Ракета New Shepard NS-30 компании Blue Origin стартует с пусковой площадки компании № 1 в Ван-Хорне, штат Техас,&nbsp;США
Ракета New Shepard NS-30 компании Blue Origin стартует с пусковой площадки компании № 1 в Ван-Хорне, штат Техас, США (Фото: Justin Hame / EPA / ТАСС)

Американская ракета New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами на борту. Трансляцию запуска вела разработавшая ракету компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу. Это десятый полет ракеты с космическими туристами на борту.

Полет длился от старта до посадки 10–12 минут. В ходе суборбитального полета участники в течение нескольких минут могли чувствовать состояние невесомости.

New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов, который состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, в которой могут разместиться максимум шесть человек. Он получил название в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.

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Фото:Isaiah J. Downing / Reuters

Среди пассажиров были предприниматель Лейн Бесс, чей полет на New Shepard стал вторым по счету, испанский гонщик и телеведущий Хесус Кальеха, физик и предприниматель Элейн Чия Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт, а также партнер хедж-фонда Тушар Шах. Личность шестого члена экипажа не раскрывается, однако известно, что это мужчина с фамилией Уилсон. Информация о нем появилась благодаря нашивке, попавшей на фотографии, которые компания Blue Origin опубликовала в X.

Частная космическая компания Blue Origin была создана в 2000 году основателем Amazon Джеффом Безосом. Первые тестовые прототипы ракеты New Shepard появились в середине 2000-х годов, при этом первый успешный запуск ракеты в космос состоялся только в 2015 году. Прямым конкурентом Blue Origin является компания Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Там стоимость билета космического туриста составляет $600 тыс. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.

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Теги
Blue Origin капсула космический туризм ракета Джефф Безос
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