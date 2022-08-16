Group-IB предупредила о новом способе кражи аккаунтов Steam
Компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, обнаружила новый способ кражи аккаунтов пользователей видеоигрового сервиса Steam с помощью техники Browser-in-the-Browser: она позволяет создать в окне сайт, почти неотличимый от настоящего, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
Новая схема предполагает, что злоумышленник создает на фишинговом ресурсе всплывающее окно, скопированное с настоящего сайта. Как правило, в нем есть интерфейс для входа в учетную запись. Чтобы заставить жертву перейти на ресурс и воспользоваться этим окном, злоумышленники распространяют в тематических чатах и пабликах сообщения с приглашением поучаствовать в киберспортивном турнире или проголосовать за одну из команд. Пользователям могут также предложить купить билет на мероприятие или получить внутриигровой предмет. Некоторые мошенники могут заманивать игроков на ресурс рекламой на стримах и других видео по игре у блогеров.
Аутентификация на платформе Steam проходит через всплывающее окно, поэтому жертва может ничего не заподозрить. Окно всплывает на той же вкладке, а не на новой, как это обычно происходит в Steam, поэтому пользователи охотнее доверяют фишинговому ресурсу, утверждают эксперты.
Окно ввода данных, похожее на часть интерфейса Steam, открывает нажатие почти любой кнопки на сайте, говорят в Group-IB. Чтобы повысить шанс на успех, мошенники вставляют в него поддельный «зеленый замочек» — иконку SSL-сертификата организации. Ссылка в адресной строке фальшивого всплывающего окна при этом не отличается от настоящей: ее можно выделить, скопировать и открыть в другой вкладке.
Кнопки в поддельном окне работают корректно, само окно можно свободно перемещать по экрану. Владельцы фишинговых ресурсов, которые эксперты обнаружили в июле, также предусмотрели возможность выбора одного из 27 языков (Steam поддерживает 28).
Данные пользователя, который решит их ввести, платформа сразу перешлет злоумышленнику. В то же время система автоматически введет эти данные на официальной платформе Steam. Если пароль и логин не подойдут, ресурс выдаст пользователю ошибку, причем уведомление и его интерфейс будут скопированы по подобию официального.
В случае если аккаунт пользователя защищает двухфакторная аутентификация, фишинговый ресурс запросит код в дополнительном окне.
Эксперты посоветовали игрокам обращать внимание на следующие аспекты.
- Дизайн заголовка и адресной строки всплывающего окна, шрифты и внешний вид кнопок могут отличаться от тех, которыми обычно оформлен браузер.
- Проверять, открылось ли новое окно в панели задач. Если нет — оно поддельное.
- Попытаться увеличить или уменьшить окно, а также развернуть на весь экран. В поддельном этого сделать нельзя.
- Окно ограничено экраном браузера: его нельзя передвинуть на элементы вкладки, открытой в браузере изначально.
- Кнопка сворачивания поддельного всплывающего окна закрывает его.
- «Зеленый замочек» SSL-сертификата на фишинговом ресурсе — обычное изображение. При нажатии этой кнопки на настоящей платформе появляется информация о сертификате. На фишинговом такого не происходит.
- Поддельная адресная строка не функциональна. Иногда она не позволяет ввести другой адрес страницы. Однако даже те пользователи, кто смог это сделать, не смогут по нему перейти.
- Поддельное всплывающее окно перестает появляться при отключении исполнения JS-скриптов в настройках браузера.
Платформу Steam разработала компания Valve. На ней размещено порядка 30 тыс. игр, и зарегистрированы около 100 млн пользователей. Steam начала работать в 2003 году.