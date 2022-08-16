Group-IB предупредила о новом способе кражи аккаунтов Steam

Пользователей приглашают на фишинговый ресурс по ссылкам в рекламе и социальных сетях и заставляют ввести данные, полностью копируя интерфейс и двухфакторную аутентификацию. Если данные не подойдут, система предупредит об этом

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Компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, обнаружила новый способ кражи аккаунтов пользователей видеоигрового сервиса Steam с помощью техники Browser-in-the-Browser: она позволяет создать в окне сайт, почти неотличимый от настоящего, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Новая схема предполагает, что злоумышленник создает на фишинговом ресурсе всплывающее окно, скопированное с настоящего сайта. Как правило, в нем есть интерфейс для входа в учетную запись. Чтобы заставить жертву перейти на ресурс и воспользоваться этим окном, злоумышленники распространяют в тематических чатах и пабликах сообщения с приглашением поучаствовать в киберспортивном турнире или проголосовать за одну из команд. Пользователям могут также предложить купить билет на мероприятие или получить внутриигровой предмет. Некоторые мошенники могут заманивать игроков на ресурс рекламой на стримах и других видео по игре у блогеров.

Аутентификация на платформе Steam проходит через всплывающее окно, поэтому жертва может ничего не заподозрить. Окно всплывает на той же вкладке, а не на новой, как это обычно происходит в Steam, поэтому пользователи охотнее доверяют фишинговому ресурсу, утверждают эксперты.

Окно ввода данных, похожее на часть интерфейса Steam, открывает нажатие почти любой кнопки на сайте, говорят в Group-IB. Чтобы повысить шанс на успех, мошенники вставляют в него поддельный «зеленый замочек» — иконку SSL-сертификата организации. Ссылка в адресной строке фальшивого всплывающего окна при этом не отличается от настоящей: ее можно выделить, скопировать и открыть в другой вкладке.

Кнопки в поддельном окне работают корректно, само окно можно свободно перемещать по экрану. Владельцы фишинговых ресурсов, которые эксперты обнаружили в июле, также предусмотрели возможность выбора одного из 27 языков (Steam поддерживает 28).

Данные пользователя, который решит их ввести, платформа сразу перешлет злоумышленнику. В то же время система автоматически введет эти данные на официальной платформе Steam. Если пароль и логин не подойдут, ресурс выдаст пользователю ошибку, причем уведомление и его интерфейс будут скопированы по подобию официального.

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В случае если аккаунт пользователя защищает двухфакторная аутентификация, фишинговый ресурс запросит код в дополнительном окне.

Эксперты посоветовали игрокам обращать внимание на следующие аспекты.

Дизайн заголовка и адресной строки всплывающего окна, шрифты и внешний вид кнопок могут отличаться от тех, которыми обычно оформлен браузер.

Проверять, открылось ли новое окно в панели задач. Если нет — оно поддельное.

Попытаться увеличить или уменьшить окно, а также развернуть на весь экран. В поддельном этого сделать нельзя.

Окно ограничено экраном браузера: его нельзя передвинуть на элементы вкладки, открытой в браузере изначально.

Кнопка сворачивания поддельного всплывающего окна закрывает его.

«Зеленый замочек» SSL-сертификата на фишинговом ресурсе — обычное изображение. При нажатии этой кнопки на настоящей платформе появляется информация о сертификате. На фишинговом такого не происходит.

Поддельная адресная строка не функциональна. Иногда она не позволяет ввести другой адрес страницы. Однако даже те пользователи, кто смог это сделать, не смогут по нему перейти.

Поддельное всплывающее окно перестает появляться при отключении исполнения JS-скриптов в настройках браузера.

Платформу Steam разработала компания Valve. На ней размещено порядка 30 тыс. игр, и зарегистрированы около 100 млн пользователей. Steam начала работать в 2003 году.