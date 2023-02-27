Эксперты указали на риски создания вредоносных кодов через ChatGPT

Business Insider: преступники могут писать вредоносный код и фишинговые письма в ChatGPT

Нейросеть ChatGPT способна быстро создавать фишинговые электронные письма и вредоносные коды, чем могут воспользоваться киберпреступники, указывают опрошенные Business Insider эксперты

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Киберпреступники могут использовать чат-бот ChatGPT от OpenAI для создания кодов программ-вымогателей. К такому выводу пришел исследователь ChatGPT компании Check Point Сергей Шикевич, сообщает портал Business Insider.

Шикевич и его команда выяснили, что искусственный интеллект (ИИ) способен быстро создавать фишинговые электронные письма и вредоносные коды. Когда стало понятно, что ChatGPT может использоваться киберпреступниками, исследователи решили поискать доказательства в даркнете.

Первое подтверждение они нашли в конце декабря прошлого года: с помощью чат-бота был разработан скрипт Python, который можно было использовать для кибератаки. По словам Шикевича, в коде были ошибки, но большая часть была верной. «Интересно, что эти ребята, которые разместили его [код], никогда раньше ничего не разрабатывали», — отметил он.

По его словам, такие сервисы, как ChatGPT и Codex (также разработанная OpenAI Codex модель искусственного интеллекта, способная писать код), могут позволить неопытным людям «выдавать себя за разработчиков».

Директор по киберразведке и аналитике компании Darktrace Джастин Фир считает, что ChatGPT может упростить создание десятков мошеннических электронных писем, поскольку дает хорошие подсказки.

В начале февраля компания Blackberry, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала опрос 1,5 тыс. экспертов по информационным технологиям, 74% из которых заявили, что обеспокоены тем, что ChatGPT может помогать киберпреступникам. Опрос также показал, что 71% респондентов считают, что ChatGPT может использоваться государствами для атак на другие страны посредством попыток взлома и фишинга.

В середине февраля «Ведомости» писали, что мошенники начали предлагать платные услуги по регистрации аккаунтов в нейросети ChatGPT, регистрация в которой недоступна в России. Злоумышленники создали сайты, где предлагают купить доступ либо к уже существующему аккаунту, либо помочь в регистрации нового. После перевода денег за эту услугу мошенники пропадают. Также аферисты предлагают воспользоваться зарубежным номером для регистрации аккаунта.