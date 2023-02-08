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Фальков не поддержал наказание для написавшего диплом с помощью ChatGPT

Валерий Фальков: ситуация с написанным ChatGPT дипломом стала проверкой вышей школы
Ситуация с использованием ChatGPT студентами показала, что университетам надо перестроиться и поменять подход к заданиям, считает министр
Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Негативных последствий для выпускника вуза, написавшего диплом с помощью бота ChatGPT, быть не должно, заявил ТАСС министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, — хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться», — пояснил чиновник.

Фальков отметил, это свидетельствует, что надо менять подход к обучению.

Выпускник Российского гуманитарного университета в Москве Александр Жадан ранее сообщил в Twitter, что защитил диплом, большинство которого было написано ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу. После переделок и доработки с научным руководителем оригинальность диплома составила более 70%, утверждает молодой человек.

Созданный американским разработчиком Open AI на основе ИИ чат-бот ChatGPT был выпущен, чтобы вести диалоги с пользователями на естественных языках. Среди его возможностей — написание кода и текстов на естественном языке. Опцию создания дипломов с помощью этого робота авторы не предусматривали.

В интервью телеканалу РБК он пояснил, что с помощью бота создал алгоритм для работы над дипломом, что «то же самое, что взять источник из YouTube, или Google, или из любой литературы, просто намного быстрее». Жадан утверждает, что полностью понимает материал своего курса и смог бы эту работу сделать сам, но она отняла бы намного больше времени.

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Позднее один из пользователей Twitter под ником Keellorenz1 опубликовал скриншот своего электронного письма в РГГУ. В нем была просьба рассмотреть вопрос о лишении Жадана диплома, копию он отправил в Минобрнауки.

В РГГУ, где Жадан защитил диплом, после этого предложили ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту ChatGPT из-за «опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
ChatGPT вузы высшее образование учеба Валерий Фальков студенты
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