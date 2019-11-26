Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
На сайте госуслуг произошел сбой Технологии и медиа, 18:54 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 18:49 «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Спорт, 18:42 Власти Москвы сообщили о кинозалах и бассейне на месте «Соловья» Общество, 18:41 В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала Общество, 18:33 Эффект лени: зачем заставлять сотрудников меньше работать — Bloomberg Pro, 18:33 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 18:20 Мосгорсуд отпустил из-под стражи замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 18:16 Когда криптовалюта заменит наличные Крипто, 18:15 Тинькофф списал на открытые данные предложение бота Олега отрезать пальцы Финансы, 18:12 В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» и PGNiG Политика, 18:05 «Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд Общество, 17:57 На стыке бизнеса и кода: зачем нужны продакт-менеджеры Pro, 17:56 Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17% РБК и Microsoft, 17:50
Технологии и медиа ,  
0 
На сайте госуслуг произошел сбой
Портал gosuslugi.ru вновь оказался недоступен для пользователей в течение нескольких часов. Это может быть связано с повышенной загрузкой сайта перед дедлайном по уплате налогов

Личный кабинет сайта gosuslugi.ru работал с перебоями ориентировочно с вечера понедельника, 25 ноября. Во вторник, 26 ноября, примерно в 15:00 портал оказался полностью недоступен, убедился корреспондент РБК. Согласно информации на сайте, «кратковременное ограничение доступности портала возможно в связи с проведением технологических работ». До появления сообщения при попытке зайти в личный кабинет сайт показывал пользователям ошибку «405 Not Allowed» (сервер получил запрет на выполнение операции).

Представитель пресс-службы «РТЛабс» («дочка» «Ростелекома», оператора портала госуслуг) Ирина Зотова подтвердила, что «наблюдался ограниченный доступ к отдельным ресурсам». Однако причины сбоя она не стала уточнять. Представитель Минкомсвязи подтвердил информацию о сбое.

25 ноября на сайте были временно недоступны услуги Федеральной налоговой службы, а 26 ноября к появилось также сообщение о проблемах с доступом к услугам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. В системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, через нее министерства обмениваются информацией) 25-26 ноября была размещена информация о кратковременных экстренных работах в государственных электронных сервисах.

На технические неполадки в работе сайта госуслуг обратили внимание также пользователи Сети. Они ссылались на сообщение на портале, в котором его администрация просила пользователей «зайти на сайт позже». Пользователи предполагали, что сбои связаны с приближением крайнего срока уплаты налогов (2 декабря).

Несмотря на увеличение пропускной способности сетей сбои в работе личного кабинета на сайте ФНС периодически происходят в пиковые даты, например, в последнюю неделю ноября, когда наступает срок уплаты налога на принадлежащее россиянам имущество, землю и транспорт. Например, в 2018 году в последнюю неделю ноября у сервиса было около 2 млн пользователей в день вместо 300 тыс. за месяц до того, рассказывал представитель ведомства «Ведомостям» год назад. Однако информация о начисленных налогах не отображается в личном кабинете на портале госуслуг, ее можно получить только на сайте nalog.ru. Эти сведения появятся на gosuslugi.ru после 2 декабря 2019 года, если перейдут в категорию задолженности.

ФНС не фиксирует никаких проблем в работе своих сервисов, сообщила РБК пресс-служба ведомства. В ГУОБДД МВД отказались от комментариев, переадресовав вопросы в Минкомсвязи.

На момент публикации сайт госуслуг работал в штатном режиме.

Пока сервис был недоступен для пользователей, в пресс-службе Минкомсвязи заявили, что на сайте «Госуслуг» зарегистрировался стомиллионный пользователь. По данным ведомства, ежемесячно в сервисе регистрируются в среднем 1,4 млн человек.

Авторы: Владислав Скобелев, Александра Посыпкина
При участии: Александра Юшкявичюте, Ольга Агеева
Теги: Госуслуги, «Ростелеком», Минкомсвязь, налоги
Материалы по теме
Минсвязь объяснила сбой в работе налогового сервиса на госуслугах
Технологии и медиа
Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госпорталом в мире
Технологии и медиа
Портал госуслуг оснастят «цифровым окном»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter