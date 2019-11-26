На сайте госуслуг произошел сбой

Портал gosuslugi.ru вновь оказался недоступен для пользователей в течение нескольких часов. Это может быть связано с повышенной загрузкой сайта перед дедлайном по уплате налогов

Личный кабинет сайта gosuslugi.ru работал с перебоями ориентировочно с вечера понедельника, 25 ноября. Во вторник, 26 ноября, примерно в 15:00 портал оказался полностью недоступен, убедился корреспондент РБК. Согласно информации на сайте, «кратковременное ограничение доступности портала возможно в связи с проведением технологических работ». До появления сообщения при попытке зайти в личный кабинет сайт показывал пользователям ошибку «405 Not Allowed» (сервер получил запрет на выполнение операции).

Представитель пресс-службы «РТЛабс» («дочка» «Ростелекома», оператора портала госуслуг) Ирина Зотова подтвердила, что «наблюдался ограниченный доступ к отдельным ресурсам». Однако причины сбоя она не стала уточнять. Представитель Минкомсвязи подтвердил информацию о сбое.

25 ноября на сайте были временно недоступны услуги Федеральной налоговой службы, а 26 ноября к появилось также сообщение о проблемах с доступом к услугам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. В системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, через нее министерства обмениваются информацией) 25-26 ноября была размещена информация о кратковременных экстренных работах в государственных электронных сервисах.

На технические неполадки в работе сайта госуслуг обратили внимание также пользователи Сети. Они ссылались на сообщение на портале, в котором его администрация просила пользователей «зайти на сайт позже». Пользователи предполагали, что сбои связаны с приближением крайнего срока уплаты налогов (2 декабря).

Несмотря на увеличение пропускной способности сетей сбои в работе личного кабинета на сайте ФНС периодически происходят в пиковые даты, например, в последнюю неделю ноября, когда наступает срок уплаты налога на принадлежащее россиянам имущество, землю и транспорт. Например, в 2018 году в последнюю неделю ноября у сервиса было около 2 млн пользователей в день вместо 300 тыс. за месяц до того, рассказывал представитель ведомства «Ведомостям» год назад. Однако информация о начисленных налогах не отображается в личном кабинете на портале госуслуг, ее можно получить только на сайте nalog.ru. Эти сведения появятся на gosuslugi.ru после 2 декабря 2019 года, если перейдут в категорию задолженности.