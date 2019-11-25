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Минсвязь объяснила сбой в работе налогового сервиса на госуслугах
За неделю до истечения сроков оплаты налоговых уведомлений сервисы ФНС оказались недоступны на сайте службы и портале госуслуг
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Услуга по проверке и оплате налоговой задолженности была временно недоступна на сайте госуслуг в понедельник, 25 ноября. Неполадки уже устранили, сообщил РБК представитель Минкомсвязи.

«Проблема уже полностью устранена и сервис работает в обычном режиме. В настоящий момент технические специалисты разбираются в причинах временного сбоя», — сказал он.

Вечером 25 ноября на портале госуслуг появилось уведомление о том, что проверка и оплата услуг ФНС может быть недоступна. «Услуги ФНС России могут быть недоступны. Мы сообщим о решении проблемы», — говорилось в сообщении.

Позже пользователям пришло уведомление о том, что проблема решена.

Информация о неполадках появилась около 19:40 мск, примерно в 21:10 стали приходить уведомления о том, что проблема решена. Позже на госуслугах появилось предупреждение, что в работе портала возможны перебои с 23:00 до 05:00 мск 26 ноября.

При попытке зайти в личный кабинет на сайте ФНС появлялось объявление о том, что сервис временно недоступен «по причине проведения технических работ». В наличии соответствующих уведомлений убедились корреспонденты РБК. На недоступность сервисов на сайте ФНС обратили внимание и пользователи Twitter.

На сайте ФНС можно оплатить налоги онлайн. Срок оплаты налоговых уведомлений физлиц истекает 2 декабря, до этого срока граждане могут выплатить НДФЛ и имущественные налоги за 2018 год без уплаты пени.

РБК направил запрос в ФНС.

В июле в компьютерной системе ЗАГС по всей России произошел сбой. В пресс-службе ФНС, оператора системы, тогда объяснили случившееся плановым обновлением. В налоговой отметили, что система сконструирована таким образом, что во время технологических работ операторы могут действовать в офлайн-режиме, а все данные автоматически внесут в базы после завершения обновления.

Авторы: Константин Нагаев, Ирина Парфентьева
Теги: ФНС, сбой, налоги
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В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
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