Минсвязь объяснила сбой в работе налогового сервиса на госуслугах

Минсвязь объяснила сбой в работе налогового сервиса на госуслугах

За неделю до истечения сроков оплаты налоговых уведомлений сервисы ФНС оказались недоступны на сайте службы и портале госуслуг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Услуга по проверке и оплате налоговой задолженности была временно недоступна на сайте госуслуг в понедельник, 25 ноября. Неполадки уже устранили, сообщил РБК представитель Минкомсвязи.

«Проблема уже полностью устранена и сервис работает в обычном режиме. В настоящий момент технические специалисты разбираются в причинах временного сбоя», — сказал он.

Вечером 25 ноября на портале госуслуг появилось уведомление о том, что проверка и оплата услуг ФНС может быть недоступна. «Услуги ФНС России могут быть недоступны. Мы сообщим о решении проблемы», — говорилось в сообщении.

Позже пользователям пришло уведомление о том, что проблема решена.