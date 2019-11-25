Минсвязь объяснила сбой в работе налогового сервиса на госуслугах

Услуга по проверке и оплате налоговой задолженности была временно недоступна на сайте госуслуг в понедельник, 25 ноября. Неполадки уже устранили, сообщил РБК представитель Минкомсвязи.
«Проблема уже полностью устранена и сервис работает в обычном режиме. В настоящий момент технические специалисты разбираются в причинах временного сбоя», — сказал он.
Вечером 25 ноября на портале госуслуг появилось уведомление о том, что проверка и оплата услуг ФНС может быть недоступна. «Услуги ФНС России могут быть недоступны. Мы сообщим о решении проблемы», — говорилось в сообщении.
Позже пользователям пришло уведомление о том, что проблема решена.