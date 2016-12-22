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Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер
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Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер
Технологии и медиа, 19:08
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Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер
Президент подписал указ о создании на территории Москвы нового производственно-научного кластера, идею создания которого выдвинул в апреле мэр Москвы Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Документ опубликован на официальном интернет-портале.

«В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера», — говорится в указе.

Инновационный кластер будет создан в организационно-правовой форме фонда. Новый фонд будет заниматься координацией деятельности организаций, работающих в сфере промышленности, науки, образования, связи. Перечень сфер предстоит определить правительству Москвы и организациями, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в документе.

Путин также рекомендовал правительству Москвы включить в состав высшего коллегиального органа управления инновационного фонда мэра Москвы, представителей президента и правительства, президента Российской академии наук, ректора МГУ им. М.В.Ломоносова, представителей ряда госкорпораций («Росатома», «Роскосмоса», «Ростеха», «Роснано») и других. Порядок функционирования фонда, критерии и условия отбора предприятий в кластер и ключевые показатели эффективности их работы должны быть определены в течение трех месяцев.

Идею создания на территории Москвы инновационного кластера, который объединит ИТ-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты столицы, выдвинул в апреле этого года мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, создание научно-производственного кластера позволит «создать синергию развития научно-производственного потенциала Москвы».

Идея создания такого кластера была поддержана Минэкономразвития.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: инновационный кластер
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