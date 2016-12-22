Минэкономразвития поддержало создание в Москве инновационного кластера

Минэкономразвития поддерживает предложение создать в Москве инновационно-производственный суперкластер, заявил директор департамента стратегического развития и инноваций ведомства Артем Шадрин. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Шадрин отметил, что создание такого кластера позволит обеспечить наиболее благоприятные условия для кооперации научных организаций, промышленных предприятий и объектов инновационной инфраструктуры Москвы и будет способствовать более полному раскрытию потенциала инновационных производств на территории города.

По словам заведующего отделом кластерной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Куценко, концепцию проекта планируется определить до осени 2018 года. Как пояснил Куценко, одним из ключевых элементов кластера будет IT-платформа, которая должна сблизить участников инновационной деятельности и автоматизировать бизнес-процессы.

В апреле с просьбой создать научно-производственный кластер к президенту России Владимиру Путину обратился мэр Москвы Сергей Собянин. По словам замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Кристины Волконицкой, при создании инновационно-производственного кластера власти столицы будут ориентироваться на опыт Пекина.