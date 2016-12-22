ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,71 66,74 EUR Нал. 76,93 75,86 USD Бирж. 67,16 +0,97 EUR Бирж. 76,32 +1,27 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3954,50 -1,57 IMOEX 2319,41 -1,01% RTSI 1088,01 -2,29% Brent 60,20 +2,38% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
В России разрешат регистрировать компании с помощью электронного паспорта
Лента новостей
Роскомнадзор возбудил административное дело против Google 16:37, Технологии и медиа Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане 16:33, Технологии и медиа Английский охотничий гардероб в городе: что позаимствовать 16:29, Стиль Президенты Польши и Украины призвали ЕС усилить санкции против России 16:24, Политика В России разрешат регистрировать компании с помощью электронного паспорта 16:24, Технологии и медиа Как снимают зрелищные кинотрюки с автомобилями на льду 16:07, РБК и Toyo Порошенко подписал указ о военном положении на Украине 16:02, Политика В посольстве России в Киеве рассказали о ситуации после нападения ночью 16:01, Политика ЦБ на год обнулил тарифы для своей системы быстрых переводов 15:57, Финансы Минспорта РФ предложил не считать белорусских футболистов легионерами 15:53, Спорт В Киеве похитили кабель правительственной связи 15:53, Общество Когда продавать XRP: стоимость токена от Ripple выросла на 7% 15:47, Крипто Битва дизайнеров: кто оформил квартиру лучше 15:43, РБК и Экспострой на Нахимовском МИД заявил Украине протест в связи с конфликтом в Керченском проливе 15:39, Политика Росстандарт отозвал более 400 автомобилей Toyota 15:35, Общество Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе 15:28, Политика ФАС рассмотрит жалобу на закупку «Газпромом» труб на 41 млрд руб. 15:25, Бизнес По проектам зарубежных бюро: что строят в России иностранные архитекторы 15:23, Недвижимость  Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 15:17, РБК и Lenovo Кремль назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды» 15:00, Политика Почему акции китайских нефтяников PetroChina обвалились до минимума 14:59, Quote Bitcoin Cash SV подорожал на 216% за три дня 14:57, Крипто ФСБ показала фото и видео задержанных украинских кораблей 14:55, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:53, РБК и Volkswagen Порошенко и Столтенберг договорились созвать комиссию Украина — НАТО 14:46, Политика «Ущерб уже нанесен»: западные СМИ — о конфликте в Керченском проливе 14:46, Политика Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета 14:41, Политика Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Mitsubishi 14:39, Бизнес
В России разрешат регистрировать компании с помощью электронного паспорта
Технологии и медиа, 16:24
0
В России разрешат регистрировать компании с помощью электронного паспорта
Электронный паспорт, который россияне начнут получать с 2021 года, позволит им удаленно регистрировать юридические лица и ИП. Для этого уже в 2020 году будет создана специальная онлайн-платформа
Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

С помощью электронного паспорта, который граждане России начнут получать с 2021 года, можно будет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо и индивидуального предпринимателя. ​Для этого в 2020 году будет создан специальный ресурс, на разработку и запуск в эксплуатацию которого планируется потратить 60 млн руб. частных инвестиций. Об этом говорится в текущей версии плана мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК). При этом на создание инфраструктуры для сбора биометрических данных граждан и выдачи паспорта нового образца по всей стране из федерального бюджета планируется потратить 809,3 млн руб.

Представитель пресс-службы АНО «Цифровая экономика» (в том числе отвечает за реализацию нацпрограммы) подтвердил, что такие положения есть в документе. Он уточнил, что план федерального проекта должен быть утвержден до конца этого года.

Ресурс по дистанционной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помимо самой регистрации также позволит удаленно открывать счета в банках и других кредитных организациях. Он будет защищен с помощью средств шифрования. По словам представителя пресс-службы АНО «Цифровая экономика», в декабре 2020 года платформа будет запущена в тестовом режиме, чтобы наладить ее работу до запуска электронного паспорта в эксплуатацию в 2021 году.

В Минкомсвязи на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Как ранее сообщали «Ведомости», в 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта, в конечном итоге они должны полностью заменить бумажный вариант документа. Новый документ может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом, указывало издание. Предполагается, что на этот чип будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует в паспорте, но и номер страхового свидетельства (СНИЛС), водительские права и прочие личные данные.

В Минкомсвязи поясняли, что электронный паспорт будет востребован при идентификации на выборах: избиратель может не только ​предъявлять паспорт, но и проходить биометрическую идентификацию (лица и голоса), сообщал ТАСС.

Что необходимо для создания электронного паспорта

Сейчас в аппарате правительства и Минкомсвязи идут заседания рабочих групп, на которых решается, будет ли проводиться конкурс на изготовление различных компонентов электронного паспорта и разработку программного обеспечения для него или будет назначен «единственный исполнитель» по разным пунктам, сообщил РБК источник, близкий к разработчикам проекта. «В рабочей группе определяются конкретные технические требования к электронному паспорту. Это будет пластиковая карта с чипом и магнитной полосой, соответствующая требованиям ICAO (International Civil Aviation Organisation — Международной организации гражданской авиации. — РБК), остальные детали пока обсуждаются. В частности, что именно будет записано на карту, чтобы в дальнейшем можно было организовать процесс обмена информацией между ведомствами», — сказал собеседник РБК.

В изготовлении документа могут принять участие несколько организаций, в том числе производители микросхем НИИМЭ и «Микрон», «Гознак» (владеет лицензией на изготовление пластиковой карты нужного образца), а также ФГУП «НИИ «Восход», который претендует на создание ИТ-системы, говорили РБК два источника, близкие к разработке проекта. Представители «Гознака» и НИИ «Восход» не ответили на запрос РБК о работе над электронным паспортом. Представитель «Микрона» говорил, что компания готова запустить серийное производство чипов для электронного паспорта.

Авторы: Евгения Баленко, Александра Посыпкина, Анна Балашова.
Теги: цифровая экономика , информационная безопасность , электронный паспорт , биометрия ...
Главное
Порошенко подписал указ о военном положении на Украине Политика
Материалы по теме
Личные ценности: как россияне смогут зарабатывать на данных о себе Технологии и медиа
В правительстве назвали срок перевода россиян на электронные паспорта Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter