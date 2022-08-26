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Власти снова отложили переход бизнеса на новый формат электронной подписи

Правительство во второй раз решило отложить обязательный переход на новый формат использования электронной подписи с использованием машиночитаемых доверенностей. Отсрочку объяснили уровнем готовности бизнеса
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Обязательный переход на машиночитаемые доверенности при использовании электронной подписи решили снова перенести — на этот раз на 1 сентября 2023 года, рассказал РБК источник в правительстве. Эту информацию подтвердил РБК и представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко обосновал перенос сроков «интересами бизнеса», рассказал представитель аппарата вице-премьера.

Реформа электронной подписи была запущена поправками в закон «Об электронной подписи», которые были приняты в конце 2019-го и поэтапно вступали в силу в 2021–2022 годах. Ее завершающий этап — обязательный переход на новый формат использования электронной подписи юрлицами и ИП — должен был начаться с 1 января 2022 года. Однако на совещании в октябре 2021 года финальный шаг отложили до 1 января 2023 года, а в течение 2022 года начали так называемый переходный период для использования машиночитаемых доверенностей — электронного документа, который будет подтверждать, что сотрудник имеет право подписывать документ от имени организации.

Предполагалось, что с января 2022 года обычные сотрудники компаний, которые подписывают документы, например бухгалтеры, не смогут использовать электронную подпись организации, а должны будут прилагать свою электронную подпись как физлица, а также машиночитаемую доверенность.

Власти отложат переход бизнеса на новый формат электронной подписи
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Теперь введение этого этапа решили еще раз перенести, уже на восемь месяцев — до 1 сентября 2023 года.

Предыдущий перенос программы обосновывался также проблемами неготовности бизнеса к нововведениям. Переходный период ввели, чтобы в течение 2022 года предприниматели могли «модернизировать свои бизнес-процессы и программные продукты для работы с новой электронной доверенностью», объяснял представитель аппарата Чернышенко. По его словам, возможность добровольного применения машиночитаемой доверенности в 2022 году должна дать участникам рынка комфортно планировать доработки информационных систем и выполнение последующих интеграций.

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Федеральный закон «Об электронной подписи» вступил в силу в апреле 2011 года. Документ регулирует использование двух видов электронных подписей — простой и усиленной. Последняя, в свою очередь, подразделяется на неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи. В соответствии с законом, информация, подписанная квалифицированной электронной подписью, была признана равнозначной документу, подписанному вручную. При этом электронные документы, подписанные простой или неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными бумажному документу в случаях, установленных законами.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анна Балашова Анна Балашова
электронная подпись Дмитрий Чернышенко правительство отсрочка
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