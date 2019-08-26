Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Сообщения о неполадках в работе приложения и сайта кредитной организации стали поступать около 09:00 мск. Большинство пользователей (70%) сообщили, что не могут войти в систему, еще почти четверть — о проблемах в работе всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.
Согласно карте сбоев, сервис не работает в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и других крупных российских городах.
В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили: «Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS». «В настоящее время такие затруднения отсутствуют», — добавили в кредитной организации.
В последний раз сбои в работе «Сбербанк Онлайн» наблюдались в апреле. Тогда клиенты кредитной организации на протяжении нескольких часов не могли проводить операции в системах сервиса, сталкивались с трудностями в работах банкоматов и терминалов банка. Причинами сбоя в Сбербанке назвали ошибки подрядчика и обновление программного обеспечения.