Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»

Клиенты банка жалуются на то, что не могут войти в систему и переводить деньги. С трудностями столкнулись жители крупных городов — Москвы, Петербурга и других. Сейчас затруднений в работе приложения уже нет, заявили в Сбербанке

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках в работе приложения и сайта кредитной организации стали поступать около 09:00 мск. Большинство пользователей (70%) сообщили, что не могут войти в систему, еще почти четверть — о проблемах в работе всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

Согласно карте сбоев, сервис не работает в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и других крупных российских городах.

В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили: «Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS». «В настоящее время такие затруднения отсутствуют», — добавили в кредитной организации.

В последний раз сбои в работе «Сбербанк Онлайн» наблюдались в апреле. Тогда клиенты кредитной организации на протяжении нескольких часов не могли проводить операции в системах сервиса, сталкивались с трудностями в работах банкоматов и терминалов банка. Причинами сбоя в Сбербанке назвали ошибки подрядчика и обновление программного обеспечения.