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Технологии и медиа ,  
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Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue спустя 37 лет

The NY Post: Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue спустя 37 лет
Анна Винтур
Анна Винтур (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост спустя 37 лет работы на этой должности, сообщают Daily Front Row и источник The New York Post, близкий к Condé Nast.

Издание WWD сообщила, что она ищет нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue, не указав на ее планы покинуть этот пост.

При этом она сохранит за собой должность глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue.

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До того как Винтур возглавила Vogue в США, она была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год, также работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy и New York.

В 1995 году Винтур стала сопредседателем Met Gala — благотворительного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где ежегодно собираются звездные гости.

Замена Винтур пока не найдена, сообщает People.

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Теги
Полина Минаева
Vogue Анна Винтур Conde Nast США
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