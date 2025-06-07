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Forbes назвал самую богатую женщину в мире

Диана Хендрикс стала самой богатой женщиной в мире по версии Forbes
Диана Хендрикс
Диана Хендрикс (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Предпринимательница, владелица строительной компании ABC Supply Диана Хендрикс заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин в мире. Список опубликовал Forbes.

Состояние Хендрикс оценивается в $22,3 млрд. Она удерживает лидерство в ежегодном списке не первый год, являясь самой успешной женщиной в истории американского бизнеса.

На втором месте в списке оказалась гендиректор и основатель компании по разработке ПО для здравоохранения Epic Systems Джуди Фолкнер ($7,8 млрд).

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В двадцатке списка появляются телеведущая Опра Уинфри ($3,1 млрд), а также модель и предпринимательница Ким Кардашьян ($1,7 млрд). На 21-й строчке находится певица Тейлор Свифт ($1,6 млрд).

В апреле Forbes назвал предпринимателя Илона Маска богатейшим человеком мира с состоянием в $342 млрд. За последний год его капитал вырос на $147 млрд благодаря успеху компании по разработке и производству космической техники SpaceX и компании xAI, которую он недавно объединил с принадлежащей ему социальной платформой X.

На втором месте рейтинга — глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг ($216 млрд), на третьем — основатель компании Amazon Джефф Безос ($215 млрд). В первую пятерку также вошли основатель Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд) и генеральный директор крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно ($178 млрд).

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певица, автор песен
13 декабря 1989 года
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