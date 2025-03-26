Хакеры совершили атаку на ЛУКОЙЛ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Компьютерная инфраструктура ЛУКОЙЛа попала под атаку хакеров. Об этом РБК сообщили три источника.

Компания попала под атаку вируса-шифровальщика, сообщил источник РБК в одной из компаний по обеспечению информационной безопасности. По состоянию на 13.00 доступ к инфраструктуре компании не был восстановлен, сообщил еще один источник РБК в ЛУКОЙЛе. Об атаке знает и третий источник, знакомый с ситуацией.

«В каком объеме случилась атака и какие с этим связаны риски, пока не неизвестно», — сказал собеседник РБК.

Как уточнил телеграм-канал Shot, сотрудников ЛУКОЙЛа просят не включать компьютеры и не использовать рабочие сервисы, парализована работа офисов в Москве, а клиенты АЗС столкнулись с проблемами при безналичном расчете за бензин.

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