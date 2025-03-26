 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Хакеры совершили атаку на ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ LKOH ₽7 222 -0,59% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компьютерная инфраструктура ЛУКОЙЛа попала под атаку хакеров. Об этом РБК сообщили три источника.

Компания попала под атаку вируса-шифровальщика, сообщил источник РБК в одной из компаний по обеспечению информационной безопасности. По состоянию на 13.00 доступ к инфраструктуре компании не был восстановлен, сообщил еще один источник РБК в ЛУКОЙЛе. Об атаке знает и третий источник, знакомый с ситуацией.

«В каком объеме случилась атака и какие с этим связаны риски, пока не неизвестно», — сказал собеседник РБК.

Как уточнил телеграм-канал Shot, сотрудников ЛУКОЙЛа просят не включать компьютеры и не использовать рабочие сервисы, парализована работа офисов в Москве, а клиенты АЗС столкнулись с проблемами при безналичном расчете за бензин.

Материал дополняется

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
ЛУКОЙЛ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Кремль оценил результаты четверти века правления ПутинаПолитика, 13:59
Прокуратура начала проверку после посадки на брюхо Ан-12 в Новом УренгоеОбщество, 13:47
Покупать / не покупать: что такое No Buy 2025 и стоит ли следовать трендуСтиль, 13:44
Момент опрокидывания Ан-12 при посадке в Новом Уренгое. ВидеоОбщество, 13:44
Ударившего ребенка во время гонки лыжника дисквалифицировалиСпорт, 13:43
FT узнала о запуске инвестгигантом Fidelity стейблкоинаКрипто, 13:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хакеры совершили атаку на ЛУКОЙЛТехнологии и медиа, 13:33
«РИА Новости» узнали о наследственном деле родных после смерти ЗаворотнюкОбщество, 13:33
Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клубаСпорт, 13:29
В Сочи задержали местного жителя, застрелившего женщину в магазинеОбщество, 13:26
В Таиланде ребенка двух лет заподозрили в том, что он сбил двух детейОбщество, 13:24
Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны ПрокофьевойПолитика, 13:21
Экс-тренеру молодежной сборной Англии диагностировали болезнь ПаркинсонаСпорт, 13:20