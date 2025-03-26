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Технологии и медиа ,  
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РКН заблокировал рязанский портал медиагруппы Shkulev

РКН заблокировал рязанский портал ya62.ru медиагруппы Shkulev
Причина блокировки неизвестна. В феврале главреда портала оштрафовали за распространение недостоверной информации через СМИ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доступ к рязанскому порталу ya62.ru медиагруппы Shkulev Media Holding ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам. Страницы ресурса не открываются.

Причина блокировки в сервисе не названа. Местные «Аргументы и факты» пишут, что портал заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

Согласно реестру зарегистрированных СМИ РКН, лицензия портала продолжает действовать.

В соцсетях портала о блокировке сайта ничего не сказано.

РБК направил запрос в РКН.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

20 февраля Рязанский областной суд сообщил, что мировой судья вынес постановление по делу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — распространение в СМИ недостоверной информации — в отношении главреда ya62.ru Александра Мойсеюка. Его приговорили к штрафу в 60 тыс. руб.

«Мойсеюк, являясь главным редактором сетевого издания и должностным лицом, допустил опубликование в «www.Ya62.ru» статей «Очевидцы сообщили о пожаре на территории Рязанской ГРЭС», «Рязанцы начали получать «звонки из военкомата» о раздаче мобилизационных повесток в октябре», в которых содержалась заведомо недостоверная общественно значимая информация», — уточнил суд.

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