РКН заблокировал рязанский портал медиагруппы Shkulev
Доступ к рязанскому порталу ya62.ru медиагруппы Shkulev Media Holding ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам. Страницы ресурса не открываются.
Причина блокировки в сервисе не названа. Местные «Аргументы и факты» пишут, что портал заблокирован по требованию Генпрокуратуры.
Согласно реестру зарегистрированных СМИ РКН, лицензия портала продолжает действовать.
В соцсетях портала о блокировке сайта ничего не сказано.
РБК направил запрос в РКН.
20 февраля Рязанский областной суд сообщил, что мировой судья вынес постановление по делу по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — распространение в СМИ недостоверной информации — в отношении главреда ya62.ru Александра Мойсеюка. Его приговорили к штрафу в 60 тыс. руб.
«Мойсеюк, являясь главным редактором сетевого издания и должностным лицом, допустил опубликование в «www.Ya62.ru» статей «Очевидцы сообщили о пожаре на территории Рязанской ГРЭС», «Рязанцы начали получать «звонки из военкомата» о раздаче мобилизационных повесток в октябре», в которых содержалась заведомо недостоверная общественно значимая информация», — уточнил суд.
Читайте РБК в Telegram.
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»
ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом
Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов