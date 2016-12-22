Телеканалы изменили сетку вещания из-за пожара в кемеровском ТЦ

Из-за крупного пожара в торговом центре в Кемерово, при котором погибли 64 человека, российские телеканалы меняют вещание. Два уже сняли с эфира развлекательные передачи и сериалы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские телеканалы в связи с трагедией в Кемерово меняют сетку вещания на понедельник, 26 марта. О намерении снять с эфира развлекательные программы сообщили РБК в пресс-службах «Первого канала» и РЕН ТВ.

«Первый канал» убрал из эфира программы «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант», сказали РБК в пресс-службе телеканала.

Холдинг «СТС Медиа» выражает соболезнование родственникам погибших и объявляет об изменениях в программе вещания, говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК. «Перенесены на апрель премьеры сериалов «Улетный экипаж» и «Ивановы-Ивановы» на телеканале СТС, запланированные на понедельник», — говорится в сообщении.

На телеканалах «Россия 1» и НТВ в понедельник, 26 марта, не были запланированы к показу развлекательные передачи, поэтому с эфира сняли только анонсы программ этого формата, сообщили РБК представители вещателей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем в воскресенье и продолжался всю ночь. Площадь возгорания составила 1500 кв. м, над поврежденными огнем помещениями обрушилась крыша — очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Перекрытия между четвертым и третьим этажами также рухнули.

По последним данным, погибли 64 человека — все, кто до этого числился пропавшими без вести. ​Пока опознаны тела 15 погибших, процедура опознания продолжается, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

СКР возбудил уголовное дело, допрошены и задержаны четверо человек, среди которых директор фирмы, обслуживавшей комплекс, и арендатор помещения, где, предположительно, началось возгорание. Официально о том, что именно стало причиной возгорания, пока не сообщалось. Как сообщал РБК, среди версий, которые рассматривают правоохранительные органы, ​— возгорание проводки, короткое замыкание в механизме детского аттракциона ​и неосторожное обращение с огнем. ​

После пожара в области объявили трехдневный траур.