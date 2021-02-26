Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Фото: Анна Салынская / ТАСС

Российская певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом «Бордерлайн». Об этом говорится на странице официального фанатского коммьюнити исполнительницы в Instagram.

«Земфира — бордерлайн (2021). Альбом доступен на всех платформах», -говорится в сообщении. На фото показана обложка нового альбома.

Последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года. Он стал шестым по счету в дискографии певицы.

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