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Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года

Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню. Композиция под названием «Крым» доступна в Apple Music, на «Яндекс.Музыке» и на YouTube-канале певицы.

«Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.

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В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира исполнила новые песни «Abuse» и «Goodbye», однако их студийные версии не выпускались.

Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», который она представила в сентябре 2018 года после пятилетнего перерыва. Основой для текста стали отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» поэта Иосифа Бродского.

Последний альбом певицы — «Жить в твоей голове» — вышел в 2013 году. В 2018 Земфира объявила, что будет записывать новый альбом. «Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю», — отметила она.

Теги: Крым, песня, Земфира
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