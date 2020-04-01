Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года

Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню. Композиция под названием «Крым» доступна в Apple Music, на «Яндекс.Музыке» и на YouTube-канале певицы.

«Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.

В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира исполнила новые песни «Abuse» и «Goodbye», однако их студийные версии не выпускались.

Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», который она представила в сентябре 2018 года после пятилетнего перерыва. Основой для текста стали отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» поэта Иосифа Бродского.