При подключении к интернету фельдшерских пунктов и школ возникли проблемы

Часть фельдшерско-акушерских пунктов и других социально значимых объектов, которые по программе «Цифровая экономика» должны были подключить к интернету, так и не вышла в онлайн. Причина — отсутствие компьютеров

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О том, что в некоторых регионах возникли проблемы с подключением к интернету фельдшерско-акушерских пунктов, школ и других социально значимых объектов, РБК рассказали несколько участников телекоммуникационного рынка. О причинах их возникновения — в материале РБК.

Как подключали к интернету социально значимые объекты

Обеспечение интернетом социально значимых объектов предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика», до 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. К таким объектам, в частности, относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных, полиции, объекты Росгвардии. Всего необходимо подключить около 100 тыс. социально значимых объектов.

Ранее Минкомсвязь выбрала «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг мобильного интернета на этих объектах в период 2019–2020 годов. А право оказания услуг проводного доступа в интернет на социально значимых объектах разыграли на аукционах летом прошлого года. Участники конкурса могли самостоятельно выбирать технологию, которая будет обеспечивать доступ в интернет, для них лишь были зафиксированы технические параметры соединения. В частности, в зависимости от типа объекта должна быть обеспечена определенная скорость — например, для образовательных организаций она должна составлять 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.

Основным победителем аукционов стал «Ростелеком», который должен подключить объекты в 44 регионах. Среди исполнителей в других регионах — «ЭР-Телеком Холдинг», МТС, «МегаФон» и др. По итогам аукционов Минкомсвязь заключила 85 государственных контрактов с 16 операторами на общую сумму почти 51 млрд руб. В стоимость контрактов входило не только подключение к интернету, но и безлимитный интернет-трафик соцобъектов до 2021 года включительно.