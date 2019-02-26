В работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой

Проблемы с вызовом такси продолжались около часа. Впоследствии работу сервисов удалось восстановить

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Сбой произошел во вторник вечером в работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. На проблемы пожаловались пользователи в Twitter. Проблему подтвердили в обоих сервисах.

«По техническим причинам у некоторых пользователей в течение примерно часа могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось», — говорится в ответе сервиса «Яндекс.Такси» в ответ на жалобы пользователей. То же самое РБК заявили в пресс-службе сервиса.

Представитель пресс-службы Uber Светлана Воронина пояснила РБК, что имевшийся сбой, который фиксировался «примерно с 19 часов» в настоящее время «устранен». «Сейчас все работает», — сообщила Воронина.

«Яндекс» и Uber чуть более года назад закрыли сделку по слиянию бизнеса на территории России и стран СНГ.