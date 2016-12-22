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Перед сделкой с «Евросетью» «Связной» решил протестировать новый формат
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Перед сделкой с «Евросетью» «Связной» решил протестировать новый формат
Технологии и медиа, 26 фев, 00:04
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Перед сделкой с «Евросетью» «Связной» решил протестировать новый формат
Ретейлер «Связной» начал тестировать в Москве новый формат магазинов — с расширенным ассортиментом и зонированием. Если эксперимент окажется успешным, на новый формат могут перейти точки не только «Связного», но и «Евросети»
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Новая концепция

Сеть «Связной» начала в Москве тестировать новый формат магазинов — под новой вывеской, с расширенным ассортиментом и новой концепцией продаж, обратили внимание корреспонденты РБК.

Эксперимент охватил три точки — на Ленинградском шоссе, ул. Красная Пресня и Рязанском проспекте. В них помимо привычных смартфонов, планшетов и аксессуаров к ним представлены квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы, устройства «умного» дома. При этом предусмотрены специальные зоны с диванами, чтобы покупатели могли более внимательно ознакомиться с новыми товарами.

Что касается нового логотипа, у каждого из трех магазинов он свой, цвета фона и букв различные — желтый, фиолетовый, серый и белый. Нынешний основной вариант логотипа для «Связного» — серые буквы под линией, объединяющей пять цветов: голубой, оранжевый, салатовый, желтый и фиолетовый.

По словам источника РБК, близкого к «Связному», в случае успеха новый формат распространят на всю сеть. При этом речь идет не только о сети «Связной», но и об «Евросети» — акционеры компаний ведут переговоры об объединении. Как отметил источник, близкий к «Связному», обсуждаемое объединение будет проходить именно на базе этого ретейлера и его форматов.

Что известно об объединении «Связного» и «Евросети»

100% «Связного» принадлежит группе Solvers Олега Малиса. 50% «Евросети» владеет сотовый оператор «МегаФон»; оператор также договорился о приобретении оставшихся 50% у «ВымпелКома», сделка должна быть закрыта в ближайшее время. В августе 2017 года «МегаФон» сообщил, что после завершения выкупа доли конкурента компания рассматривает «ряд вариантов стратегического развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, в том числе с мультибрендовой мобильной розничной сетью «Связной». Как ранее писал «Коммерсантъ», рассматривался вариант создания отдельной компании, которая будет управлять салонами двух ретейлеров. Соучредителями новой структуры должны были стать «МегаФон», владельцы «Связного» и, возможно, третья сторона. По словам одного из собеседников РБК, сейчас стороны склоняются к варианту, при котором контроль над новой компанией получит Олег Малис.

Коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова назвала новые магазины пилотным проектом. Решение о том, будет ли новая концепция распространена на всю сеть ретейлера, пока не принято, отметила она.

«Эти магазины отличает новый подход к продуктовой выкладке и выбору реализуемых товаров. Категорийные менеджеры отдают предпочтение самым современным технологиям для обустройства «умного» дома, путешествий и развлечений», — сказала РБК Ангелина Старикова, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «МУЛЬТиКУБИК» — производителя мини-проекторов Cinemood, которые представлены в «Связных» нового формата.

Олег Малис сообщил РБК, что запуск нового формата «никак не связан с переговорами с «МегаФоном». «Он связан с необходимостью актуализации собственной платформы с учетом происходящих вокруг изменений», — сообщил Малис. Ход переговоров с «МегаФоном» он комментировать отказался.

По данным СПАРК, выручка компании «Связной Логистика» (одно из основных юрлиц «Связного») в 2016 году (последние доступные данные) составляла 74,9 млрд руб., чистая прибыль — 784,8 млн руб., в 2015-м выручка была 76,59 млрд руб., прибыль — 570,8 млн руб., в 2014 году — 102,2 млрд руб. и 367 млн руб. соответственно.

Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина заявила, что окончательного решения о будущем «Евросети» пока нет. «Есть несколько альтернатив, которые мы еще прорабатываем и можем выбрать. Объединение со «Связным» — одна из них», — сказала Дорохина.

Представитель «Евросети» отказался комментировать возможность объединения со «Связным».

Выручка «Евросеть-Ритейла» в 2016 году составила 59,166 млрд руб., чистый убыток — 4,26 млрд руб.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает целесообразной попытку «Связного» найти новый формат. Он отмечает, что физическая розница не теряет популярности, интернет-продажи в будущем в лучшем случае будут занимать 30%. «Людям нужно пощупать товар. Если предложение в магазине окажется привлекательным, они его приобретут — нет смысла тратить время на ожидание товара из интернет-магазина ради небольшой экономии», — рассуждает Муртазин.

По его словам, у офлайн-розницы есть и другие преимущества: наличие гарантии, сервиса, программ лояльности. Однако в большей степени успеху физической розницы будет способствовать не расширение ассортимента товара, а работа с продавцами. «Качество продавцов — глобальная проблема розницы. Там, где его могут подтянуть, где нет текучки кадров, обороты растут», — утверждает аналитик.​

Авторы: Ирина Ли, Александра Посыпкина, Анна Балашова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: «Связной» , «Евросеть» , «МегаФон» , ретейл
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