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Премию «Золотой орел» получил фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова

Премию «Золотой орел» получил фильм «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова
«Золотого орла» за режиссуру забрал Сергей Урсуляк, снявший военно-историческую драму «Праведник». Среди актеров, награжденных за съемки в сериалах, оказались Сергей Безруков и Иван Янковский

Лауреаты на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»
(Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)
Сергей Урсуляк, получивший награду в номинации «Лучшая режиссерская работа»
(Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)
Актриса Анна Михалкова, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль в кино»
(Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)
Актер Александр Яценко, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль в кино»
(Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)
Актеры Иван Янковский (слева) и Александр Яценко (справа), получившие награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала»
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Актер Сергей Безруков, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении», и режиссер Сергей Чекалов (слева направо), получивший награду в номинации «Лучший телевизионный сериал»
(Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Фильм «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова получил кинопремию «Золотой Орел» в главной номинации «Лучший игровой фильм», передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения на «Мосфильме».

Награду из рук гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова получил продюсер «Снегиря» Сергей Сельянов. «Тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков к этой картине», — сказал Сельянов.

Фильм «Снегирь» — вольная экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания» 1969 года, действие которого перенесено в современность. В центре картины — студенты мореходного училища Никита и Максим, которые отправляются проходить практику на рыболовное судно «Снегирь». В фильме показаны конфликты и события, происходящие во время плавания траулера в северных морях.

Призы за главные женскую и мужскую роли получили актеры Анна Михалкова и Александр Яценко. Михалкова сыграла главную героиню в черно-белом фильме «Чувства Анны» о работнице Пермской кондитерской фабрики, которая становится медиумом. Яценко сыграл в военно-исторической драме «Праведник» офицера Красной армии Николая Киселева, которому во время Великой отечественной войны поручили вывезти евреев с оккупированных территорий.

За роли второго плана «Золотых орлов» удостоились Евгений Ткачук, также игравший в «Праведнике», и Александра Ребенок — за драму «1993» (одноименная экранизация романа Сергея Шаргунова, действие которого происходит в Москве летом-осенью 1993 года). В номинации «Лучший режиссер» выиграл снявший «Праведника» Сергей Урсуляк.

Лучшим телесериалом по версии жюри «Золотого орла» стал детектив «Бизон. Дело манекенщицы» о расследовании убийства женщины в Москве 1970-х годов. Сыгравший в нем Сергей Безруков получил награду за лучшую мужскую роль в сериале. За женскую роль в телесериале наградили актрису Елену Яковлеву. Она снялась в проекте «Дама с собачкой», в котором рассказывается о пенсионерке, расследующей убийство.

«Слово пацана» признали лучшим сериалом на премии «Белый слон»
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Кадр из сериала &laquo;Слово пацана. Кровь на асфальте&raquo;

Сериал «Фишер» о расследовании серии убийств, совершенных маньяком Сергеем Головкиным в Подмосковье, был признан лучшим проектом онлайн-платформы. Иван Янковский и Александр Яценко, игравшие в шоу, разделили победу в номинации «Лучший актер онлайн-сериала». Лучшей актрисой онлайн-сериала стала Марьяна Спивак за роль в психологическом триллере «Черное облако».

Премию «Золотой орел» вручают ежегодно с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России. На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.

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Теги
Яна Ломакина
«Золотой орел» премия фильмы сериалы Сергей Безруков Карен Шахназаров Елена Яковлева Иван Янковский «Мосфильм»
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