 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Глава Альфа-банка рассказал, какую книгу прочитал в отпуске

Глава Альфа-банка рассказал о прочитанной жизнеутверждающей повести Толстого
Сюжет
Радио РБК
Повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» кажется депрессивной, но, если задуматься, она жизнеутверждающая, рассказал глава Альфа-банка Владимир Верхошинский
Владимир Верхошинский
Владимир Верхошинский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский читает в основном бизнес-литературу, на художественную у него не остается времени. Но недавно в отпуске российский топ-менеджер прочитал повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

«Наверное, она кажется депрессивной, хотя в целом ощущение после нее, если задуматься, больше жизнеутверждающее», — сказал Верхошинский.

Повесть о жизни и мучительной смерти судейского чиновника Ивана Ильича Головина Лев Толстой написал в 1886 году. Владимир Набоков называл «Смерть Ивана Ильича» «самым ярким, самым совершенным и самым сложным произведением Толстого».

Фрагмент книги

«Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели, и заставляли его самого принимать участие в этой лжи».

Владимир Верхошинский родился в 1981 году. Окончил Финансовый университет при президенте России. Карьеру в банковском секторе начала с работы в московском офисе Ситибанка в 2002 году. В 2003–2006 годах работал в консалтинговой компании McKinsey & Company, в 2008 году устроился в инвестиционный фонд VR Capital, где проработал около года.

С 2009 по 2012 год работал в ВТБ, где занимал должность вице-президента и начальника управления в департаменте стратегии и корпоративного развития. В 2012–2016 годах был зампреда правления Банка Москвы, отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка. После объединения банков в 2016 году стал членом правления ВТБ.

С 2018 года занимает должность главного управляющего директора Альфа-банка.

Совладелец «Леонардо» назвал книгу, из-за которой сменил вывеску сети
Технологии и медиа
Борис Кац

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Элина Тихонова, Александр Корчуганов
книги РБК Альфа-Банк Библиотека Владимир Верхошинский
Материалы по теме
Совладелец «Леонардо» назвал книгу, из-за которой сменил вывеску сети
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Воздушную атаку отразили в шести районах Ростовской области Политика, 06:25
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании Политика, 06:18
Глава Альфа-банка рассказал, какую книгу прочитал в отпуске
РАДИО
 Технологии и медиа, 06:02
Польша перестанет принимать старые загранпаспорта россиян с 1 апреля Политика, 05:55
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над двумя морями Политика, 05:38
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Трамп заявил о потребности США в людях с высоким IQ Политика, 05:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Офисные сотрудники рассказали, какого декабря перестанут работать Бизнес, 05:00
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 04:57
РЕН ТВ узнал, что бывшего помощника Горбачева в Москве сбил «Мерседес» Политика, 04:41
Трамп пожаловался, что Китай и Украина отвлекают от рождественских дел Политика, 04:30
Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами Политика, 03:54
FT рассказала о «К-образной экономике» Трампа и росте неравенства в США Экономика, 03:54
Долина попросила Лурье дать ей пожить в квартире еще несколько месяцев Общество, 03:35