Глава Альфа-банка рассказал, какую книгу прочитал в отпуске

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский читает в основном бизнес-литературу, на художественную у него не остается времени. Но недавно в отпуске российский топ-менеджер прочитал повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

«Наверное, она кажется депрессивной, хотя в целом ощущение после нее, если задуматься, больше жизнеутверждающее», — сказал Верхошинский.

Повесть о жизни и мучительной смерти судейского чиновника Ивана Ильича Головина Лев Толстой написал в 1886 году. Владимир Набоков называл «Смерть Ивана Ильича» «самым ярким, самым совершенным и самым сложным произведением Толстого».

Фрагмент книги «Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели, и заставляли его самого принимать участие в этой лжи».

Владимир Верхошинский родился в 1981 году. Окончил Финансовый университет при президенте России. Карьеру в банковском секторе начала с работы в московском офисе Ситибанка в 2002 году. В 2003–2006 годах работал в консалтинговой компании McKinsey & Company, в 2008 году устроился в инвестиционный фонд VR Capital, где проработал около года.

С 2009 по 2012 год работал в ВТБ, где занимал должность вице-президента и начальника управления в департаменте стратегии и корпоративного развития. В 2012–2016 годах был зампреда правления Банка Москвы, отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка. После объединения банков в 2016 году стал членом правления ВТБ.

С 2018 года занимает должность главного управляющего директора Альфа-банка.