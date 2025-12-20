Совладелец «Леонардо» назвал книгу, из-за которой сменил вывеску сети

Председатель совета директоров АО «Планета увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац поделился с РБК подборкой книг, которые помогут разобраться в экономической теории, а также избежать «детских» ошибок

Борис Кац (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

«Экономический образ мышления», Пол Хейне, Дэвид Причитко

Борис Кац называет это произведение экономической теорией для непрофессиональных экономистов. Авторы не только объясняют базовые экономические понятия, но и показывают, как их применять на практике. «Любой, даже гуманитарий, легко разберется, как это устроено и что с этими книжками делать», — добавил Кац.

Фрагмент книги: «Предположим, что в 9 часов вечера, когда вы лихорадочно готовитесь к завтрашнему экзамену по физике, вам звонит любимая женщина. Она хочет забежать к вам на пару часов. Вы говорите, что должны заниматься. Она очень просит. Но вы говорите «нет». Тогда она произносит обиженным голосом: «Неужели физика тебе дороже меня?» И если к этому времени вы уже овладели экономическим мышлением, то без колебаний ответите: «Только в предельных величинах!» Если она продолжает хныкать, посоветуйте ей на следующий год записаться на курс по экономике и возвращайтесь к своим занятиям. В этой ситуации просто не возникает вопроса о ее ценности и ценности физики. Вопрос, скорее, состоит в том, являются ли дополнительные два часа, проведенные с ней, более ценными, чем два часа с вашим учебником по физике».

«Психология влияния», Роберт Чалдини

«Любому предпринимателю имеет смысл прочитать, изучить, использовать», — отзывается об этой книге совладелец «Леонардо». Чалдини раскрывает механизмы влияния и манипуляций, используемых в инфобизнесе. В 2022 году вышло переиздание, в котором автор подробно описывает методы воздействия в интернет-пространстве. «В свое время эта книжка подтолкнула нас сделать вывеску магазинов более яркой. Она стала вот ярко-красной, такой «цвет победителей». И, наверное, это было правильное положительное решение», — рассказал Кац.

Фрагмент книги: «Всем известно, что рекламодатели часто используют в своих целях наше уважение к врачам. Нанятые артисты играют роли докторов, расхваливающих медицинскую продукцию. Например, актер Роберт Янг рассказывал телезрителям о вреде кофеина и рекомендовал пить кофе без кофеина определённой марки. Показ ролика способствовал большим продажам… Работники рекламного агентства прекрасно понимали, что в сознании американской публики он ассоциируется с доктором, роль которого он играл в популярном телевизионном сериале. Конечно, если судить здраво, не имеет смысла подпадать под влияние рекомендаций человека, о котором известно, что он только актер, игравший роль доктора. Но на практике этот человек способствовал значительному увеличению спроса».

«Экспресс-маркетинг», Александр Левитас

Если предыдущие книги учат читателя азам экономического мышления, то Левитас уделяет большое внимание деталям, на которых держится успех любого бизнеса. «Эти советы вроде все такие элементарные, простые, но их выполнение поможет избежать детских ошибок», — делится Кац.

Фрагмент книги «Когда клиент уже определился с выбором, но еще не заплатил, можно предложить ему купить похожий, но более дорогой товар. Это беспроигрышная стратегия: если он соглашается, сумма чека растет, — а если не соглашается, ему продают тот товар, который он выбрал изначально. Чем сложнее и хлопотнее процесс покупки, тем меньше клиентов пройдут его до конца. Упростите жизнь покупателя — и количество сделок неизбежно вырастет».



Борис Кац родился в 1975 году. В 1993 году основал фирму «Гамма ТД» (производство и торговля изделиями для рукоделия и творчества), в 2002-м запустил сеть магазинов товаров для шитья «Иголочка».

Во время кризиса, в 2009-м, Кац стал владельцем терпящей убытки сети хобби-гипермаркетов «Леонардо». В 2021 году компания занимала лидирующие позиции на рынке товаров для хобби и рукоделия, на данный момент сеть насчитывает 125 точек в России и по три в Белоруссии и Казахстане. Летом Forbes писал, что годовая выручка «Леонардо» составляет около 10 млрд руб.